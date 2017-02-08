В Госдуме подумают над разработкой новых мер по поддержке талантливой молодёжи
08.02.2017, 16:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова сегодня в рамках правительственного часа в нижней палате парламента задала вопрос заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец о поддержке талантливой молодёжи.
«Мой вопрос особенно актуален, ведь сегодня Россия отмечает день российской науки. В связи с этим хочу спросить: вы помните, что недавно президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой стратегии развития науки в РФ. И в недавнем Послании президент также акцентировал внимание на поддержке талантливой молодёжи. Сейчас реализуется программа по созданию детских технопарков, в том числе она реализуется и в Чувашии. Но она действует пока всего в 17 регионах. Этого недостаточно. Что правительство будет делать дополнительно, чтобы решить проблему по вовлечению молодых детей в творчество? Будет ли создана дополнительная программа по воссозданию кружков, секций и домов творчества?», - спросила Аршинова.
Она добавила, что программа по созданию центров научно технического творчества стартовала с 9 площадок, но в ближайшей перспективе их число будет увеличиваться. «И мы ставим себе задачу, чтобы в каждом регионе была такая площадка», - отметила заместитель председателя правительства РФ.
«Мой вопрос особенно актуален, ведь сегодня Россия отмечает день российской науки. В связи с этим хочу спросить: вы помните, что недавно президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой стратегии развития науки в РФ. И в недавнем Послании президент также акцентировал внимание на поддержке талантливой молодёжи. Сейчас реализуется программа по созданию детских технопарков, в том числе она реализуется и в Чувашии. Но она действует пока всего в 17 регионах. Этого недостаточно. Что правительство будет делать дополнительно, чтобы решить проблему по вовлечению молодых детей в творчество? Будет ли создана дополнительная программа по воссозданию кружков, секций и домов творчества?», - спросила Аршинова.
Она добавила, что программа по созданию центров научно технического творчества стартовала с 9 площадок, но в ближайшей перспективе их число будет увеличиваться. «И мы ставим себе задачу, чтобы в каждом регионе была такая площадка», - отметила заместитель председателя правительства РФ.