Ассамблея Межпарламентского союза состоится в октябре в Санкт-Петербурге
26.02.2017, 16:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении 14-18 октября 2017 года в Санкт-Петербурге 137-й Ассамблеи межпарламентского союза, соответствующее распоряжение опубликовано в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.
"Провести 14-18 октября 2017 года в городе Санкт-Петербурге 137-ю Ассамблею Межпарламентского союза", - говорится в документе.
Государства также распорядился образовать оргкомитет по подготовке ассамблеи и назначил сопредседателями комитета председателей палат Федерального собрания РФ. В него в качестве сопредседателей вошли спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
МИД России поручено обеспечить выдачу виз иностранным участникам и гостям Ассамблеи.
Предложение о проведении ассамблеи в Петербурге было выдвинуто в октябре 2015 года на 133-й ассамблее МПС в Женеве по итогам участия российской делегации во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы шестого созыва Сергеем Нарышкиным. За такое решение проголосовало 138 парламентариев, 19 - против.
В мае-июле 2016 года Петербург посетила оценочная миссия секретариата МПС. Она подтвердила, что город располагает необходимой инфраструктурой, а российские власти гарантируют обеспечение логистической и политической поддержки для успешного проведения ассамблеи.
Межпарламентский союз - одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций. МПС выступает в качестве неформального "парламентского измерения" ООН. В настоящее время в МПС входит 170 стран, а ещё 11 межпарламентских объединений - в качестве ассоциированных членов.
"Провести 14-18 октября 2017 года в городе Санкт-Петербурге 137-ю Ассамблею Межпарламентского союза", - говорится в документе.
Государства также распорядился образовать оргкомитет по подготовке ассамблеи и назначил сопредседателями комитета председателей палат Федерального собрания РФ. В него в качестве сопредседателей вошли спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
МИД России поручено обеспечить выдачу виз иностранным участникам и гостям Ассамблеи.
Предложение о проведении ассамблеи в Петербурге было выдвинуто в октябре 2015 года на 133-й ассамблее МПС в Женеве по итогам участия российской делегации во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы шестого созыва Сергеем Нарышкиным. За такое решение проголосовало 138 парламентариев, 19 - против.
В мае-июле 2016 года Петербург посетила оценочная миссия секретариата МПС. Она подтвердила, что город располагает необходимой инфраструктурой, а российские власти гарантируют обеспечение логистической и политической поддержки для успешного проведения ассамблеи.
Межпарламентский союз - одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций. МПС выступает в качестве неформального "парламентского измерения" ООН. В настоящее время в МПС входит 170 стран, а ещё 11 межпарламентских объединений - в качестве ассоциированных членов.