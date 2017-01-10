Астраханская область намерена привлечь 124 млрд рублей инвестиций в этом году
10.01.2017, 14:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр экономического развития региона Элина Полянская доложила губернатору Астраханской области Александру Жилкину о предварительных экономических итогах ушедшего года и о планах на 2017-й. "Эти планы должны привести к увеличению доходной части регионального бюджета", - заметил губернатор.
По предварительным данным, индекс промышленного производства в регионе в 2016 году составил 4,5% к уровню 2015 года, валовая продукция сельского хозяйства – более 40 млрд. рублей (101,8% к уровню прошлого года), рассказала Элина Полянская. "Мы привлекли в экономику региона порядка 117 млрд. рублей инвестиций, с темпом 102,3 % к 2015 году, - добавила она. - В итоге ВРП составил более 316 млрд. рублей".
Прогноз на текущий год – положительный по всем макроэкономическим показателям. "ВРП в 2017 году, по нашим оценкам, составит свыше 330 млрд. рублей, - доложила министр. - Инвестиций в экономику региона планируем привлечь свыше 120 млрд. рублей. Индекс промышленного производства составит 105,5%".
Определены направления экономической политики на 2017 год. Это создание условий для эффективной работы региональных предприятий, поддержка экспорта; технологическая модернизация предприятий, упор на инновации; обеспечение профессиональными кадрами; активизация работы по снижению административных барьеров; продолжение программ поддержки малого и среднего бизнеса, акцент - на кредитовании предпринимательства; внедрение технологий "бережливого производства" на предприятиях.
По предварительным данным, индекс промышленного производства в регионе в 2016 году составил 4,5% к уровню 2015 года, валовая продукция сельского хозяйства – более 40 млрд. рублей (101,8% к уровню прошлого года), рассказала Элина Полянская. "Мы привлекли в экономику региона порядка 117 млрд. рублей инвестиций, с темпом 102,3 % к 2015 году, - добавила она. - В итоге ВРП составил более 316 млрд. рублей".
Прогноз на текущий год – положительный по всем макроэкономическим показателям. "ВРП в 2017 году, по нашим оценкам, составит свыше 330 млрд. рублей, - доложила министр. - Инвестиций в экономику региона планируем привлечь свыше 120 млрд. рублей. Индекс промышленного производства составит 105,5%".
Определены направления экономической политики на 2017 год. Это создание условий для эффективной работы региональных предприятий, поддержка экспорта; технологическая модернизация предприятий, упор на инновации; обеспечение профессиональными кадрами; активизация работы по снижению административных барьеров; продолжение программ поддержки малого и среднего бизнеса, акцент - на кредитовании предпринимательства; внедрение технологий "бережливого производства" на предприятиях.