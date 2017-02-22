Авиакомпания "Ижавиа" открывает продажу билетов на рейсы в Симферополь, Сочи и Анапу
22.02.2017, 12:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Авиакомпания «Ижавиа» начала продажу билетов на рейсы в Симферополь, Сочи и Анапу из аэропорта «Бегишево».
Из Нижнекамска в Симферополь рейсы будут выполняться с 6 июня по 22 сентября дважды в неделю: по вторникам вылет из Симферополя в 13.55, из аэропорта «Бегишево» - в 18.00, по пятницам вылет из Симферополя в 10.05, из аэропорта «Бегишево» - в 15.20. Стоимость билетов – от 7100 рублей.
Рейс Нижнекамск-Сочи выполняется с 8 июня по 14 сентября. По понедельникам вылет из Сочи в 07.00, из аэропорта «Бегишево» - в 11.00, по четвергам вылет из Сочи в 16.20, из аэропорта «Бегишево» - в 20.05. Стоимость билетов – от 6500 рублей.
Полёты из Нижнекамска в Анапу запланированы с 19 июня по 4 сентября по понедельникам. Из Анапы вылет в 07.40, из аэропорта «Бегишево» - в 11.35. Стоимость билетов – от 6500 руб.
Полёты будут выполняться на самолётах Як-42.
Из Нижнекамска в Симферополь рейсы будут выполняться с 6 июня по 22 сентября дважды в неделю: по вторникам вылет из Симферополя в 13.55, из аэропорта «Бегишево» - в 18.00, по пятницам вылет из Симферополя в 10.05, из аэропорта «Бегишево» - в 15.20. Стоимость билетов – от 7100 рублей.
Рейс Нижнекамск-Сочи выполняется с 8 июня по 14 сентября. По понедельникам вылет из Сочи в 07.00, из аэропорта «Бегишево» - в 11.00, по четвергам вылет из Сочи в 16.20, из аэропорта «Бегишево» - в 20.05. Стоимость билетов – от 6500 рублей.
Полёты из Нижнекамска в Анапу запланированы с 19 июня по 4 сентября по понедельникам. Из Анапы вылет в 07.40, из аэропорта «Бегишево» - в 11.35. Стоимость билетов – от 6500 руб.
Полёты будут выполняться на самолётах Як-42.