ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всего с начала работы на территории республики Саха, авиацией МЧС России совершено 118 вылетов, 167 сбросов, на очаги природных пожаров сброшено более 880 тонн воды.

За прошедшие сутки самолёт Бе-200 ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России совершил 12 сбросов, на очаги природных пожаров. Сброшено 144 тонны воды.

Значительные преимущества воздушного судна при пожаротушении состоят в высокой скороподъёмности судна и высокой скорости полёта, способности сбрасывать воду как «залпом», так и последовательным открытием створок водяных баков, возможности работать в ограниченном пространстве, например, в горных или труднодоступных районах.

Якутской территориальной подсистемой РСЧС осуществляются все превентивные мероприятия по защите населенных пунктов. За прошедшие сутки произведено увеличение наземной группировки сил для тушения лесных пожаров на более чем 120 человек и 4 единицы техники. На данный момент в борьбе с природными пожарами задействовано более 450 человек и более 30 единиц техники.

Ситуация с лесными пожарами находится под контролем. Угрозы населённым пунктам, объектам экономики и социально значимым объектам на территории Республики Саха (Якутия) в настоящее время нет.

На территории республики действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. В период действия режима ЧС в лесах посещение гражданами лесных массивов категорически запрещено.