ОРЕАНДА-НОВОСТИ На Ямале 30 июля при тушении природных пожаров применялись самолет-амфибия Бе-200, Ил-76 и 1 вертолет Ми-8 МЧС России, которые за последние сутки совершили 12 вылетов, произвели 128 сбросов воды общей массой более 1 тыс. тонн. В результате не допущено распространение пожаров в сторону населенных пунктов Приуральского района. Группировка по тушению пожаров в регионе усиливается. Также было принято решение о привлечении еще одного самолета-амфибии Бе-200 ЧС для более эффективной работы авиации МЧС России на территории округа.



На сегодняшний день наиболее сложная обстановка по-прежнему сохраняется в Приуральском, Шурышкарском и Надымском районах.



Ежедневно продолжаются профилактические рейды в жилом секторе, где с населением проводят разъяснительные беседы о правилах безопасности в пожароопасный период.



В ближайшие дни синоптики прогнозируют улучшение пожарной ситуации, но авиация МЧС России будет работать на территории округа с целью предотвращения угрозы продвижения огня в направлении населённых пунктов.