ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса пересекла российско-украинскую границу. Маршрут до пунктов пропуска пройден без задержек.

В пути следования колонна МЧС России разделилась на две части. Одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев-Курган". Там грузы в присутствии российских и украинских представителей таможенных и пограничных служб в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов проходят необходимые таможенные процедуры.

Соблюдая требования, автомобили МЧС России заезжали на контрольно-пропускной пункт с открытым задним пологом кузова. Проверке подверглись не только техника, но сопроводительные документы на гуманитарный груз.



После завершения всех процедур 25 автомобилей с гуманитарным грузом общей массой около 300 тонн продолжили движение в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей. Основная масса груза – продовольственные наборы, среди которых – молочные смеси, фруктовое, овощное и мясное пюре, молочные каши и фруктовые соки.