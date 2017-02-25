ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета России по Саратовской области организовано проведение доследственной проверки в связи с появившейся в СМИ информацией об очередном факте избиения медицинского работника.

По предварительным данным, 25 февраля в правоохранительные органы поступила информация о том, что муж одной из пациенток саратовской больницы, высказывая недовольство при госпитализации супруги, ударил медицинского работника головой в лицо. Из органов здравоохранения Саратовской области следователями уже получена информация о том, что сотрудник больницы получил травмы головы.

В настоящее время СУ СК России по Саратовской области инициирована передача материалов проверки из органов полиции. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от своих подчинённых в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего и при наличии оснований незамедлительно решить вопрос о возбуждении уголовного дела.