Базовый региональный авиаперевозчик появится на Кубани
15.02.2017, 12:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На Кубани появится базовый региональный авиаперевозчик. Краснодарский край готов к тому, чтобы таким перевозчиком стала авиакомпания «ЮТэйр».
Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил в ходе встречи с руководством предприятия, которая состоялась в Краснодаре.
Как отметил Вениамин Кондратьев, ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» является одним из ключевых партнёров региона. География полётов компании постоянно расширяется. Так, в прошлом году был запущен маршрут Краснодар–Сочи–Краснодар, который оказался очень востребованным — только за пять месяцев им воспользовались порядка 40 тысяч человек.
Такие же прямые авиарейсы должны быть из Краснодара и Сочи в Волгоград, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Белгород, Казань, Саратов, Самару, убеждён губернатор.
– Прямые авиаперевозки — это стимул для бизнеса, развития экономики. Надеюсь, мы найдем те маршруты, которые позволят создать дополнительную деловую активность в крае, — отметил глава Кубани.
Читать подробнее на официальном сайте "Армавирский Собеседник".
Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил в ходе встречи с руководством предприятия, которая состоялась в Краснодаре.
Как отметил Вениамин Кондратьев, ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» является одним из ключевых партнёров региона. География полётов компании постоянно расширяется. Так, в прошлом году был запущен маршрут Краснодар–Сочи–Краснодар, который оказался очень востребованным — только за пять месяцев им воспользовались порядка 40 тысяч человек.
Такие же прямые авиарейсы должны быть из Краснодара и Сочи в Волгоград, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Белгород, Казань, Саратов, Самару, убеждён губернатор.
– Прямые авиаперевозки — это стимул для бизнеса, развития экономики. Надеюсь, мы найдем те маршруты, которые позволят создать дополнительную деловую активность в крае, — отметил глава Кубани.
Читать подробнее на официальном сайте "Армавирский Собеседник".