Билеты на ряд поездов можно приобрести по спецтарифу из расчёта 1 рубль за 1 км пути
08.08.2017, 16:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") предлагает пассажирам воспользоваться акцией "Бархатный сезон-2017" на проезд в купейных и плацкартных вагонах при заблаговременной покупке билетов.
В акции участвуют свыше 40 поездов, курсирующих из различных городов страны из/в Адлер, Анапу и Новороссийск, в числе которых поезда круглогодичного и сезонного обращения. Даты поездок по акции – с 1 октября по 16 декабря 2017 года.
Проездные документы по специальному тарифу можно оформить с даты начала продажи до 30 дней до отправления поезда. Тариф применяется при оформлении проездных документов по полному маршруту (от станции отправления поезда до конечной станции маршрута следования поезда). Плата за пользование комплектом постельного белья и стоимость комплекса услуг (при условии совершения поездки в вагонах повышенной комфортности) взимается в полном объёме.
Цена билета в купе по специальному тарифу установлена из расчета 1 рубль за 1 км. Например, стоимость проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда № 12 Москва – Анапа составит 2 333 рубля (с учётом стоимости комплекса сервисных услуг), в купе скорого поезда № 14 Саратов – Адлер – 1499 рублей (с учётом платы за пользование комплектом постельного белья), в купе пассажирского поезда № 339 Нижний Новогород – Новороссийск – 2382 рубля (с учётом платы за пользование комплектом постельного белья).
Пассажиры плацкартных вагонов в рамках акции смогут оформить билеты со скидкой 40%. При покупке билета не позднее чем за 30 суток до даты отправления скидка применяется к проезду на всех полках плацкартных вагонов, при покупке за 29 суток и менее скидка действует для мест, расположенных в конце вагона, №№ 33-37 и для верхних боковых полок №№ 38-54.
В акции участвуют свыше 40 поездов, курсирующих из различных городов страны из/в Адлер, Анапу и Новороссийск, в числе которых поезда круглогодичного и сезонного обращения. Даты поездок по акции – с 1 октября по 16 декабря 2017 года.
Проездные документы по специальному тарифу можно оформить с даты начала продажи до 30 дней до отправления поезда. Тариф применяется при оформлении проездных документов по полному маршруту (от станции отправления поезда до конечной станции маршрута следования поезда). Плата за пользование комплектом постельного белья и стоимость комплекса услуг (при условии совершения поездки в вагонах повышенной комфортности) взимается в полном объёме.
Цена билета в купе по специальному тарифу установлена из расчета 1 рубль за 1 км. Например, стоимость проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда № 12 Москва – Анапа составит 2 333 рубля (с учётом стоимости комплекса сервисных услуг), в купе скорого поезда № 14 Саратов – Адлер – 1499 рублей (с учётом платы за пользование комплектом постельного белья), в купе пассажирского поезда № 339 Нижний Новогород – Новороссийск – 2382 рубля (с учётом платы за пользование комплектом постельного белья).
Пассажиры плацкартных вагонов в рамках акции смогут оформить билеты со скидкой 40%. При покупке билета не позднее чем за 30 суток до даты отправления скидка применяется к проезду на всех полках плацкартных вагонов, при покупке за 29 суток и менее скидка действует для мест, расположенных в конце вагона, №№ 33-37 и для верхних боковых полок №№ 38-54.
Источник: РЖД