Более 10 тысяч единиц спецтехники убирают улицы Москвы от снега
15.01.2017, 13:35
OREANDA-NEWS. Снег с московских улиц убирают более 10 тысяч единиц специализированной техники и 38 тысяч рабочих, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
"Специализированная техника в 09:00 вышла на прометание улично-дорожной сети на всю ширину проезжей части, тротуаров, межквартальных проездов, парковок и дворовых территорий с последующей обработкой противогололёдными материалами", - рассказал он. Под особым контролем очистка пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, железнодорожным платформам, объектам социальной сферы и торговли.
По словам Петра Бирюкова, снегопад продлится до утра понедельника, за это время в городе может выпасть от трёх до восьми сантиметров снега. "В Москве в непрерывном режиме организованы работы по вывозу снега на снегосплавные пункты, а также по очистке крыш и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи", - добавил заммэра.
Всего с начала января сугробы в столице выросли на 27 сантиметров, а за весь осенне-зимний сезон выпало более 180 сантиметров снега при годовой норме 152 сантиметра.
Пётр Бирюков обратился к автомобилистам с просьбой соблюдать правила дорожного движения и парковки, не мешать снегоуборочной технике. Пешеходов он также попросил быть осторожными на тротуарах и пешеходных зонах.
Гололедица и снежные заносы могут осложнить ситуацию на дорогах, предупреждает транспортный комплекс Москвы. В городе продолжается мокрый снег и метель, а порывы ветра достигают 13–18 метров в секунду.
Небольшие затруднения сейчас есть на Щёлковском шоссе в сторону центра, от 15-й Парковой до Амурской улицы, а также на Большой Академической улице в сторону улицы Космонавта Волкова. Снижена скорость и на Балаклавском проспекте в сторону Варшавского шоссе, от Севастопольского проспекта до Чертановской улицы. По МКАД, Третьему транспортному и Садовому кольцу машины едут свободно.
Автомобилистов просят быть более внимательными и аккуратными и по возможности пользоваться общественным транспортом.
"Специализированная техника в 09:00 вышла на прометание улично-дорожной сети на всю ширину проезжей части, тротуаров, межквартальных проездов, парковок и дворовых территорий с последующей обработкой противогололёдными материалами", - рассказал он. Под особым контролем очистка пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, железнодорожным платформам, объектам социальной сферы и торговли.
По словам Петра Бирюкова, снегопад продлится до утра понедельника, за это время в городе может выпасть от трёх до восьми сантиметров снега. "В Москве в непрерывном режиме организованы работы по вывозу снега на снегосплавные пункты, а также по очистке крыш и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи", - добавил заммэра.
Всего с начала января сугробы в столице выросли на 27 сантиметров, а за весь осенне-зимний сезон выпало более 180 сантиметров снега при годовой норме 152 сантиметра.
Пётр Бирюков обратился к автомобилистам с просьбой соблюдать правила дорожного движения и парковки, не мешать снегоуборочной технике. Пешеходов он также попросил быть осторожными на тротуарах и пешеходных зонах.
Гололедица и снежные заносы могут осложнить ситуацию на дорогах, предупреждает транспортный комплекс Москвы. В городе продолжается мокрый снег и метель, а порывы ветра достигают 13–18 метров в секунду.
Небольшие затруднения сейчас есть на Щёлковском шоссе в сторону центра, от 15-й Парковой до Амурской улицы, а также на Большой Академической улице в сторону улицы Космонавта Волкова. Снижена скорость и на Балаклавском проспекте в сторону Варшавского шоссе, от Севастопольского проспекта до Чертановской улицы. По МКАД, Третьему транспортному и Садовому кольцу машины едут свободно.
Автомобилистов просят быть более внимательными и аккуратными и по возможности пользоваться общественным транспортом.