Более 11 тыс. московских дворов были озеленены за последние 2,5 года
26.01.2017, 14:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Более 11 тысяч московских дворов были озеленены по программе «Миллион деревьев» за последние два с половиной года.
Всё больше москвичей отмечают положительные итоги городской программы озеленения «Миллион деревьев». Согласно последнему голосованию в проекте «Активный гражданин», число горожан, которые считают, что столице не хватает деревьев и кустарников, сократилось на 10 процентов.
Если осенью 2014 года о необходимости озеленения заявляли 77 процентов проголосовавших, то осенью прошлого года — уже 67 процентов. За это время деревья и кустарники появились в 11 050 московских дворах. Почти половина из них были озеленены по заявкам, оставленным на портале «Активный гражданин».
Всего же за прошедшие два с половиной года только по программе «Миллион деревьев» было высажено более 1,1 миллиона деревьев и кустарников.
Программа стартовала в Москве осенью 2013 года. Тогда жителям предлагалось оформить заявки на озеленение в управе района, предварительно собрав все необходимые документы. С появлением в 2014 году проекта «Активный гражданин» в рамках акции «Миллион деревьев» стала доступна новая опция — жители конкретных домов могут проголосовать онлайн и не собирать бумаги. В результате принять участие в акции стало проще.
Каждое голосование по «Миллиону деревьев» проходит в два этапа. На первом жители выбирают дворы, где необходимы зелёные насаждения. Далее специалисты проверяют адреса, которые набрали большинство голосов за озеленение, и выясняют, есть ли там место для новых растений, не помешают ли они инженерным коммуникациям. На втором этапе голосования жители определяют, какие именно растения будут высажены в этих дворах.
После согласования с Мосгоргеотрестом деревья и кустарники можно высаживать. По желанию заявители сами могут принять участие в высадке деревьев во дворе собственного дома.
Всё больше москвичей отмечают положительные итоги городской программы озеленения «Миллион деревьев». Согласно последнему голосованию в проекте «Активный гражданин», число горожан, которые считают, что столице не хватает деревьев и кустарников, сократилось на 10 процентов.
Если осенью 2014 года о необходимости озеленения заявляли 77 процентов проголосовавших, то осенью прошлого года — уже 67 процентов. За это время деревья и кустарники появились в 11 050 московских дворах. Почти половина из них были озеленены по заявкам, оставленным на портале «Активный гражданин».
Всего же за прошедшие два с половиной года только по программе «Миллион деревьев» было высажено более 1,1 миллиона деревьев и кустарников.
Программа стартовала в Москве осенью 2013 года. Тогда жителям предлагалось оформить заявки на озеленение в управе района, предварительно собрав все необходимые документы. С появлением в 2014 году проекта «Активный гражданин» в рамках акции «Миллион деревьев» стала доступна новая опция — жители конкретных домов могут проголосовать онлайн и не собирать бумаги. В результате принять участие в акции стало проще.
Каждое голосование по «Миллиону деревьев» проходит в два этапа. На первом жители выбирают дворы, где необходимы зелёные насаждения. Далее специалисты проверяют адреса, которые набрали большинство голосов за озеленение, и выясняют, есть ли там место для новых растений, не помешают ли они инженерным коммуникациям. На втором этапе голосования жители определяют, какие именно растения будут высажены в этих дворах.
После согласования с Мосгоргеотрестом деревья и кустарники можно высаживать. По желанию заявители сами могут принять участие в высадке деревьев во дворе собственного дома.