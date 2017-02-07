Более 14 тыс. выпускников Новосибирской области примут участие в ЕГЭ-2017
07.02.2017, 15:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ «Кампания по подготовке к сдаче ЕГЭ на территории Новосибирской области идёт по отработанной схеме», – подчеркнул заместитель министра.
Он также рассказал, что в 2017 году в экзамене примут участие около 14,5 тысяч ребят, порядка 12900 человек – выпускники текущего года, остальные – выпускники прошлых лет и учащиеся учреждений среднего профессионального образования. Число пунктов сдачи экзамена осталось на прошлогоднем уровне – 84, все они будут оборудованы системами видеонаблюдения и металлоискателями.
Сканирование бланков ответов участников будет осуществляться во всех пунктах проведения экзамена. Затем данные по защищённым каналам связи будут отправлены в региональный центр обработки информации.
Набор предметов по выбору в 2017 году стандартный, при этом отмечено увеличение числа выпускников, выбравших профильную математику. В целом возросло число ребят, желающих сдать предметы естественно-научного цикла.
Он также рассказал, что в 2017 году в экзамене примут участие около 14,5 тысяч ребят, порядка 12900 человек – выпускники текущего года, остальные – выпускники прошлых лет и учащиеся учреждений среднего профессионального образования. Число пунктов сдачи экзамена осталось на прошлогоднем уровне – 84, все они будут оборудованы системами видеонаблюдения и металлоискателями.
Сканирование бланков ответов участников будет осуществляться во всех пунктах проведения экзамена. Затем данные по защищённым каналам связи будут отправлены в региональный центр обработки информации.
Набор предметов по выбору в 2017 году стандартный, при этом отмечено увеличение числа выпускников, выбравших профильную математику. В целом возросло число ребят, желающих сдать предметы естественно-научного цикла.