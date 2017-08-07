Более 200 человек восстанавливают железнодорожные пути в Приморье
07.08.2017, 12:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Движение поездов в районе станции Баневурово Надеждинского района Приморья планируют восстановить в понедельник, 7 августа. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Юров на пресс-конференции, посвященной ликвидации последствий ЧС в регионе.
В подельник, 7 августа, из-за сильных ливневых дождей в районе станции Баневурово были подмыты железнодорожные пути, в результате три вагона завалились на рельсы. Из-за этого задержаны три поезда, следующие во Владивосток.
По словам заместителя главы региона, сейчас движения поездов на этой дистанции полностью остановлено.
«Пассажиров с остановленных поездов перевезли на автобусах. На месте работают три специальных ремонтных вагона, задействовано почти 230 человек», – рассказал Александр Юров добавив, что восстановить движение поездов планируется уже сегодня.
Кроме того, прошедшей ночью в результате ливневых дождей разлилась река в районе перегона Кипарисово-Раздольное, что привело к размыву грунта и проседанию железнодорожных рельс.
В подельник, 7 августа, из-за сильных ливневых дождей в районе станции Баневурово были подмыты железнодорожные пути, в результате три вагона завалились на рельсы. Из-за этого задержаны три поезда, следующие во Владивосток.
По словам заместителя главы региона, сейчас движения поездов на этой дистанции полностью остановлено.
«Пассажиров с остановленных поездов перевезли на автобусах. На месте работают три специальных ремонтных вагона, задействовано почти 230 человек», – рассказал Александр Юров добавив, что восстановить движение поездов планируется уже сегодня.
Кроме того, прошедшей ночью в результате ливневых дождей разлилась река в районе перегона Кипарисово-Раздольное, что привело к размыву грунта и проседанию железнодорожных рельс.
Источник: Администрация Приморского края