ОРЕАНДА-НОВОСТИ Более 20 подмосковных паралимпийцев смогут принять участие в Паралимпийских играх в Корее, если членство Паралимпийского комитета России (ПКР) восстановят в Международном паралимпийском комитете (МПК), сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.



Как отмечается в материале, с 19 по 21 мая в Барселоне пройдет заседание исполкома Международного паралимпийского комитета, на котором будет вынесено решение о продвижении Паралимпийского комитета России по дорожной карте восстановления его членства в МПК.



«Наши паралимпийцы, несмотря на все трудности, продолжают подготовку к Играм в Пхенчхане. Надеемся на положительные новости из Барселоны с исполкома МПК. На участие в Играх в Корее претендуют 23 подмосковных паралимпийца, которые могут завоевать право выступить в Пхенчхане во всех шести дисциплинах (хоккей-следж, лыжные гонки, биатлон, керлинг на колясках, сноуборд, горнолыжный спорт)», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, которого цитирует пресс-служба.



Он подчеркнул, что рассчитывает, что справедливость будет восстановлена и люди с безграничными возможностями смогут воплотить в жизнь свою мечту.



Ранее МПК принял решение приостановить членство ПКP, отстранив таким образом от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро всех российских спортсменов на основании данных доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. В ноябре МПК направил в ПКР критерии восстановления в своих рядах, но решение о допуске наших спортсменов на Паралимпийские игры в Корее пока не принято.