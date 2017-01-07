ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Нижегородской области 6 января 2017 года выявлено 2089 нарушений правил дорожного движения, в том числе задержано 40 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.



5 водителей задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения и привлечены по ст. 264 УК России. Всего с начала года сотрудниками полиции осуществлено уже 36 подобных задержаний.



За сутки выявлено 1059 нарушений скоростного режима. За нарушения правил стоянки перемещено 1072 автомобиля. 8 водителей сели за руль, не имея права управления транспортными средствами.