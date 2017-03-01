ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках Российского инвестиционного форума и.о. губернатора Пермского края Максим Решетников и финансовый директор компании «Новые фитинговые технологии» Дмитрий Бирковский подписали региональный специальный инвестиционный контракт. Церемония состоялась в присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

ОАО «Новые Фитинговые Технологии» реализует на территории Пермского края инвестиционный проект «Строительство завода по производству соединительных деталей трубопроводов в г. Чайковский». Основная задача проекта - удовлетворение потребностей предприятий нефтегазового и энергетического секторов экономики в соединительных деталях трубопроводов. Общая сумма инвестиций в создаваемый имущественный комплекс - 4,4 млрд. рублей.



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Проект признан победителем конкурсного отбора новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности, предполагающим частичную компенсацию Правительством Российской Федерации выплаченных банку процентов.

Новейшее высокотехнологичное оборудование ОАО «НФТ» позволит производить соединительные детали трубопроводов с рабочим давлением до 32,0 МПа, создавая конкуренцию на рынке известным зарубежным компаниям. Кроме того, данная продукция отражена в реестре программы импортозамещения ПАО «Газпром».

Запуск производства намечен на май 2017 года, вывод на производственную мощность (15 тыс. тонн в год) планируется в 2018 году.

Реализация проекта позволить решить задачи по занятости жителей Пермского края. В рамках реализуемого проекта планируется создать порядка 400 новых рабочих мест.

Отметим, в Пермском крае сегодня реализуются проекты в рамках 5 специнвестконтрактов, 4 из которых региональные (с предприятиями «Сода-хлорат», «Лысьвенским металлургическим заводом», компаниями «Протон-ПМ», «Уралкалий») и 1 федеральный, с минерально-химической компанией «ЕвроХим». Объем инвестиций по всем 5 СПИКам – более 200 млрд рублей.