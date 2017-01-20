Более 4 млрд руб. будет направлено на соцвыплаты молодым семьям для покупки жилья
20.01.2017, 17:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Правительство РФ в 2017 г. направит из федерального бюджета 4,23 млрд руб. на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья.
«Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг." в 2017 г. на эти цели предусмотрены средства в размере 4 млрд 233 млн 952,7 тыс. руб.", - говорится в документе, размещённом на сайте правительства.
Средства выделяются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 гг.
Реализация ФЦП «Жилище» началась в 2002 г. и была рассчитана до 2010 г. Ввиду социальной востребованности программы, правительство РФ решило продлить действие программы до 2020 г. Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение доступности жилья для населения за счет массового строительства жилья экономического класса.
«Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг." в 2017 г. на эти цели предусмотрены средства в размере 4 млрд 233 млн 952,7 тыс. руб.", - говорится в документе, размещённом на сайте правительства.
Средства выделяются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 гг.
Реализация ФЦП «Жилище» началась в 2002 г. и была рассчитана до 2010 г. Ввиду социальной востребованности программы, правительство РФ решило продлить действие программы до 2020 г. Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение доступности жилья для населения за счет массового строительства жилья экономического класса.