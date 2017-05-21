ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне глава МЧС России в одном из популярных московских парков «Фили» открыл первый Музейно-просветительский центр МЧС России. В гости к МЧС России в этот день пришло свыше 4 тысяч москвичей и гостей столицы.

С 10 утра и до 23 часов горожане всех возрастов прибывали в открывшийся Центр для того, чтобы подробно ознакомиться работой пожарных и спасателей, историей спасательной службы России, узнать много нового и интересного о безопасности и погрузиться в атмосферу праздника.

Гостям Музейно-просветительского центра МЧС России на интерактивных площадках были представлены образцы современной пожарно-спасательной техники, находящейся на оснащении пожарно-спасательных частей, робототехнические комплексы, исторические пожарные автомобили и многое другое.

Многочисленные конкурсы и викторины с участием кинологических расчетов МЧС России, спасателей-альпинистов, десантных подразделений чрезвычайного ведомства и других специалистов вызвали не поддельный интерес несколько тысячной аудитории Центра.

Для детей работала специальная площадка по отработке практических действий, где сотрудники МЧС России обучали будущих спасателей правилам оказания первой помощи, демонстрировали технологии спасения и тушения пожаров.