Более 50 спортивных объектов построят в столице в 2017 году
05.01.2017, 21:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, два бассейна и семь футбольных полей планируют построить до конца этого года в Москве, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, также в столице появятся три велодрома для экстремального катания и 25 спортивных объектов на территории олимпийского комплекса "Лужники". Кроме того, реконструируют котельную Гребного канала в Крылатском.
"На этот год намечен ввод колоссального количества спортивных объектов. Всего планируется сдать 52 объекта, причём восемь из них будут построены за счёт средств инвесторов", - сказал Марат Хуснуллин.
Глава Стройкомплекса отметил, что в 2017 году строители завершат реконструкцию таких знаковых сооружений, как Большая спортивная арена "Лужников" и стадион "Динамо".
""Лужники" станут основной площадкой чемпионата мира по футболу в 2018 году, а "Динамо" при необходимости сможет служить тренировочной базой для одной из команд - участниц мундиаля", - добавил Марат Хуснуллин.
С 2011 по 2016 год в Москве построили 63 спортивных объекта.
По его словам, также в столице появятся три велодрома для экстремального катания и 25 спортивных объектов на территории олимпийского комплекса "Лужники". Кроме того, реконструируют котельную Гребного канала в Крылатском.
"На этот год намечен ввод колоссального количества спортивных объектов. Всего планируется сдать 52 объекта, причём восемь из них будут построены за счёт средств инвесторов", - сказал Марат Хуснуллин.
Глава Стройкомплекса отметил, что в 2017 году строители завершат реконструкцию таких знаковых сооружений, как Большая спортивная арена "Лужников" и стадион "Динамо".
""Лужники" станут основной площадкой чемпионата мира по футболу в 2018 году, а "Динамо" при необходимости сможет служить тренировочной базой для одной из команд - участниц мундиаля", - добавил Марат Хуснуллин.
С 2011 по 2016 год в Москве построили 63 спортивных объекта.