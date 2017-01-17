Более 50 новых парков будут созданы в Москве в 2017 году
17.01.2017, 15:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах городских властей по благоустройству столицы. В текущем году пройдет реконструкция свыше 80 улиц и более 30 действующих парков. Также будут обустроены порядка 50 новых парковых территорий. Сергей Собянин также отметил, что в 2016 году была проведена масштабная работа по благоустройству, проведен капитальный и текущий ремонт дворовых территорий.
«В прошлом году в Москве была проделана большая работа. На 2017 год планов не меньше. Будет реконструировано более 80 улиц, более 30 действующих парков, будет создано более 50 новых парковых территорий. В следующем году предполагается обустроить, отремонтировать как капитально, так и текущим ремонтом более 3 тысяч столичных дворов. Программа по благоустройству будет продолжаться, будет проводиться постоянно. Те дворы, которые ремонтировались в предыдущие годы, будут заново подвергаться текущему ремонту, поддерживаться на должном уровне», – заявил Сергей Собянин на заседании Президиума Правительства Москвы.
В 2017 году также планируется продолжить работы по благоустройству территорий вдоль Московского центрального кольца. Ремонт затронет зону радиусе 1500 метров вокруг МЦК. В рамках программы «Моя улица», получившей положительные отзывы москвичей в прошлом году, запланировано установить архитектурно-художественную подсветку на 280 городских объектах, в том числе и на зданиях, мостах и станциях Московского центрального кольца. Также городские власти обещают построить или отремонтировать ливневую канализацию и систему водоемов Москвы. Для удобства жителей благоустроят 36 парковых территорий - парки «ЗИЛ» и «Ходынское поле», усадьбу «Михалково», Братеевскую пойму и другие территории. Также будет создано 50 новых парков. Также начиная с 2017 года в случае проведения неотложного ремонта фасадов зданий, одновременно будут проводиться работы по ремонту крыши. Это изменение позволит значительно повысить качество ремонта, пресечь необоснованные затраты, связанные с раздельным проведением работ на фасадах и крышах.
«В прошлом году в Москве была проделана большая работа. На 2017 год планов не меньше. Будет реконструировано более 80 улиц, более 30 действующих парков, будет создано более 50 новых парковых территорий. В следующем году предполагается обустроить, отремонтировать как капитально, так и текущим ремонтом более 3 тысяч столичных дворов. Программа по благоустройству будет продолжаться, будет проводиться постоянно. Те дворы, которые ремонтировались в предыдущие годы, будут заново подвергаться текущему ремонту, поддерживаться на должном уровне», – заявил Сергей Собянин на заседании Президиума Правительства Москвы.
В 2017 году также планируется продолжить работы по благоустройству территорий вдоль Московского центрального кольца. Ремонт затронет зону радиусе 1500 метров вокруг МЦК. В рамках программы «Моя улица», получившей положительные отзывы москвичей в прошлом году, запланировано установить архитектурно-художественную подсветку на 280 городских объектах, в том числе и на зданиях, мостах и станциях Московского центрального кольца. Также городские власти обещают построить или отремонтировать ливневую канализацию и систему водоемов Москвы. Для удобства жителей благоустроят 36 парковых территорий - парки «ЗИЛ» и «Ходынское поле», усадьбу «Михалково», Братеевскую пойму и другие территории. Также будет создано 50 новых парков. Также начиная с 2017 года в случае проведения неотложного ремонта фасадов зданий, одновременно будут проводиться работы по ремонту крыши. Это изменение позволит значительно повысить качество ремонта, пресечь необоснованные затраты, связанные с раздельным проведением работ на фасадах и крышах.