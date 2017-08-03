ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Лёвкина, по состоянию на 1 августа шоу-рум жилья по программе реновации посетили свыше 50 тыс. человек.

Лёвкин напомнил, что по решению Мэра Москвы Сергея Собянина срок работы экспозиции в павильоне 75 ВДНХ был продлён до середины августа. "Здесь организованы работы консультантов, ведётся сбор мнения жителей, - сказал он, - материал отделки, планировочные решения вызывают большой интерес у посетителей".

Напомним, в зале "В" павильона № 75 ВДНХ на площади около 3 тыс. кв.м размещён шоу-рум квартир с примером благоустройства прилегающей территории, планируемых к использованию в рамках реализации программы реновации.