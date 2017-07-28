ОРЕАНДА-НОВОСТИ Уборка овощей, картофеля и плодовых культур проходит в хозяйствах Дагестана.



Овощей убрано с площади 15 526 га. Валовый сбор при урожайности 355,4 центнеров с гектара составил 551 949 тонн. Лидируют хозяйства Дербентского (около 246 тыс. тонн), Хасавюртовского (112 тыс. тонн), Магарамкентского (51 тыс. тонн), Кизилюртовского (36 тыс. тонн) и Кизлярского (более 28 тыс. тонн) районов.



Картофеля по республике убрано с площади 4 876 га, при урожайности 222,6 ц/га валовой сбор составил 108 541 тонн. Лидируют хозяйства Хасавюртовского района (более 28 тыс. тонн) и Дербентского (17,8 тыс. тонн).



Плодов убрано с площади 9 458 га. Валовый сбор при урожайности 82 ц/га составил 77 678 тонн. Лидируют хозяйства Магарамкентского (более 21 тыс. тонн) и Сулейман-Стальского (9 тыс. тонн) районов.