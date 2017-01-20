Более 5 тыс. гектар акватории будет предоставлено предпринимателям для развития аквакультуры на Дальнем Востоке
20.01.2017, 16:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В соответствии с планом-графиком аукционов на право пользования рыбоводным участком в 1 квартале 2017 года в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне планируется предоставить 54 таких участка общей площадью 5223,53 гектар. Речь идёт о 3 участках площадью 31,88 га в Сахалинской области, 18 участках площадью 389,45 га в Хабаровском краге и 33 участках площадью 4802,2 га в Приморье.
Планы-графики проведения аукционов опубликованы на сайтах Минвостокразвития, Росрыболовства и его территориальных управлений в Дальневосточном федеральном округе.
Напомним, в соответствии с поручением вице-премьера – полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева по итогам первого заседания Правительственной подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока предоставление всей пригодной для аквакультуры акватории должно быть завершено до 1 января 2019 года. Также в соответствии с поручением Юрия Трутнева Росрыболовством осуществляется создание специальной геоинформационной системы рыбоводных участков.
По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «более 2 млн га морской акватории у российского побережья Японского моря и юга Охотского моря пригодны для аквакультуры; однако, осваивается меньше 20 тыс. га. Потенциал производства аквакультуры на Дальнем Востоке составляет более 1 млн тонн продукции в год, при этом он реализован менее чем на один процент».
По мнению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, «безусловно, поручение Юрия Петровича Трутнева о создании геоинформационной системы, которая позволит по прозрачной процедуре формировать рыбоводные участки, для Сахалинской области как региона с мощным рыбодобывающим комплексом, очень значимое».
«Для нас важно повысить эффективность отрасли, максимально упростить различные бюрократические процедуры для бизнеса. Мы и ранее двигались в этом направлении, поэтому смогли достаточно быстро среагировать на новую инициативу, - сказал глава региона, отметив, что уже сейчас в области на аукцион выставляется три участка под строительство рыбоводных заводов. Параллельно проводится ревизия рыбопромысловых морских участков, которые находятся в ведении субъекта, определяем границы. «Совместно с рыбаками оцениваем, как используются уже зарезервированные акватории. Если они несколько лет не востребованы, то такие участки мы переоформляем как свободные, - уточнил Олег Кожемяко, - В целом за этот год мы намерены сформировать 42 участка общей площадью порядка 6,5 тысяч гектаров. Из них 15 находятся в высокой степени проработки – все необходимые процедуры завершим в первом квартале, ещё 7 оформим уже во втором квартале, и ещё 20 – до конца года».
Как отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, «развитие аквакультуры – новое для Хабаровского края направление, но интерес к нему постепенно растёт». «Правительство региона сформировало 45 рыбоводных участков для занятия аквакультурой. Часть из них была распределена в прошлом году, еще 18 Росрыболовство выставит на аукцион в ближайшее время. Все участки расположены на малых реках и могут заинтересовать, в первую очередь, небольшие и средние предприятия, а также тех, кто хочет попробовать свои силы в рыбохозяйственной отрасли», – уточнил глава края.
Один из действующих проектов по выращиванию аквакультур в Хабаровском крае реализуется в Советско-Гаванском муниципальном районе. Ещё в 2015 году в бухте Бяуде компания «Акватика» «высадила» более 2 млн штук трепанга, гребешка и устриц. Первый урожай морских деликатесов с плантации будет собран в 2017 году. А с 2018 года к развитию товарной аквакультуры планируют приступить сразу три крупных рыбопромышленных предприятия Хабаровского края.
«Приморский край – один из самых благоприятных регионов в нашей стране для разведения аквакультуры. Это серьезное преимущество, которое мы активно используем. Более того, развитие аквакультуры – одно из важнейших направлений экономики региона, – заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, – Краевой бюджет ежегодно выделяет субсидии предприятиям, работающим в этой отрасли. В прошлом году объемы поддержки составили порядка 19 миллионов рублей, а в текущем, 2017, мы выделяем уже более 20 миллионов».
По словам главы Приморья, работа по развитию аквакультуры в регионе дает неплохие результаты: в Приморье занимаются этим видом бизнеса более 50 предприятий на 102 участках площадью свыше 18 тысяч га. «У нас в крае находится основная масса участков аквакультуры, выращиваемой на Дальнем Востоке. В прошлом году наши предприятия вырастили 6,5 тысяч тонн продукции, в основном это гребешок приморский и трепанг дальневосточный, – сказал Владимир Миклушевский, – Развитие аквакультуры – очень востребованное направление, у него огромный потенциал, который еще слабо реализован. Поэтому в этом году дополнительно к 33 участкам, которые формирует территориальное управление Росрыболовства, мы планируем создать еще более 20 участков, и эта работа будет продолжаться постоянно. Так что в скором времени объемы морских даров из Приморья увеличатся».
Положительно оценивают открытость проведения аукционов представители парламента.
Планы-графики проведения аукционов опубликованы на сайтах Минвостокразвития, Росрыболовства и его территориальных управлений в Дальневосточном федеральном округе.
Напомним, в соответствии с поручением вице-премьера – полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева по итогам первого заседания Правительственной подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока предоставление всей пригодной для аквакультуры акватории должно быть завершено до 1 января 2019 года. Также в соответствии с поручением Юрия Трутнева Росрыболовством осуществляется создание специальной геоинформационной системы рыбоводных участков.
По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «более 2 млн га морской акватории у российского побережья Японского моря и юга Охотского моря пригодны для аквакультуры; однако, осваивается меньше 20 тыс. га. Потенциал производства аквакультуры на Дальнем Востоке составляет более 1 млн тонн продукции в год, при этом он реализован менее чем на один процент».
По мнению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, «безусловно, поручение Юрия Петровича Трутнева о создании геоинформационной системы, которая позволит по прозрачной процедуре формировать рыбоводные участки, для Сахалинской области как региона с мощным рыбодобывающим комплексом, очень значимое».
«Для нас важно повысить эффективность отрасли, максимально упростить различные бюрократические процедуры для бизнеса. Мы и ранее двигались в этом направлении, поэтому смогли достаточно быстро среагировать на новую инициативу, - сказал глава региона, отметив, что уже сейчас в области на аукцион выставляется три участка под строительство рыбоводных заводов. Параллельно проводится ревизия рыбопромысловых морских участков, которые находятся в ведении субъекта, определяем границы. «Совместно с рыбаками оцениваем, как используются уже зарезервированные акватории. Если они несколько лет не востребованы, то такие участки мы переоформляем как свободные, - уточнил Олег Кожемяко, - В целом за этот год мы намерены сформировать 42 участка общей площадью порядка 6,5 тысяч гектаров. Из них 15 находятся в высокой степени проработки – все необходимые процедуры завершим в первом квартале, ещё 7 оформим уже во втором квартале, и ещё 20 – до конца года».
Как отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, «развитие аквакультуры – новое для Хабаровского края направление, но интерес к нему постепенно растёт». «Правительство региона сформировало 45 рыбоводных участков для занятия аквакультурой. Часть из них была распределена в прошлом году, еще 18 Росрыболовство выставит на аукцион в ближайшее время. Все участки расположены на малых реках и могут заинтересовать, в первую очередь, небольшие и средние предприятия, а также тех, кто хочет попробовать свои силы в рыбохозяйственной отрасли», – уточнил глава края.
Один из действующих проектов по выращиванию аквакультур в Хабаровском крае реализуется в Советско-Гаванском муниципальном районе. Ещё в 2015 году в бухте Бяуде компания «Акватика» «высадила» более 2 млн штук трепанга, гребешка и устриц. Первый урожай морских деликатесов с плантации будет собран в 2017 году. А с 2018 года к развитию товарной аквакультуры планируют приступить сразу три крупных рыбопромышленных предприятия Хабаровского края.
«Приморский край – один из самых благоприятных регионов в нашей стране для разведения аквакультуры. Это серьезное преимущество, которое мы активно используем. Более того, развитие аквакультуры – одно из важнейших направлений экономики региона, – заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, – Краевой бюджет ежегодно выделяет субсидии предприятиям, работающим в этой отрасли. В прошлом году объемы поддержки составили порядка 19 миллионов рублей, а в текущем, 2017, мы выделяем уже более 20 миллионов».
По словам главы Приморья, работа по развитию аквакультуры в регионе дает неплохие результаты: в Приморье занимаются этим видом бизнеса более 50 предприятий на 102 участках площадью свыше 18 тысяч га. «У нас в крае находится основная масса участков аквакультуры, выращиваемой на Дальнем Востоке. В прошлом году наши предприятия вырастили 6,5 тысяч тонн продукции, в основном это гребешок приморский и трепанг дальневосточный, – сказал Владимир Миклушевский, – Развитие аквакультуры – очень востребованное направление, у него огромный потенциал, который еще слабо реализован. Поэтому в этом году дополнительно к 33 участкам, которые формирует территориальное управление Росрыболовства, мы планируем создать еще более 20 участков, и эта работа будет продолжаться постоянно. Так что в скором времени объемы морских даров из Приморья увеличатся».
Положительно оценивают открытость проведения аукционов представители парламента.