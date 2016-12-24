Более 70% процентов сирийцев, обратившихся за помощью к врачам МЧС России, женщины и дети
24.12.2016, 12:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Врачи и медицинский персонал аэромобильного госпиталя отряда «Центроспас» МЧС России продолжают оказывать медицинскую помощь населению Сирийской Арабской Республике, пострадавшему в результате военного конфликта.
Более 70% процентов сирийцев, обратившихся за медицинской помощью – это женщины и дети. В основном у сирийских пациентов преобладают инфекции верхних дыхательных путей, а также загноившиеся раны, своевременно не обработанные из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи.
С начала работы специалистов МЧС России в пригородах Алеппо медицинская помощь оказана уже более 1 500 обратившемся, из которых более 500 детей.
Медицинская помощь, оказываемая беженцам врачами МЧС России, позволяет в амбулаторном режиме без госпитализации пострадавших проводить антибактериальную терапию, что способствует скорейшему выздоровлению без допущения осложнений.
Аэромобильный госпиталь МЧС России развернут по поручению президента Российской Федерации В.В. Путина.
Более 70% процентов сирийцев, обратившихся за медицинской помощью – это женщины и дети. В основном у сирийских пациентов преобладают инфекции верхних дыхательных путей, а также загноившиеся раны, своевременно не обработанные из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи.
С начала работы специалистов МЧС России в пригородах Алеппо медицинская помощь оказана уже более 1 500 обратившемся, из которых более 500 детей.
Медицинская помощь, оказываемая беженцам врачами МЧС России, позволяет в амбулаторном режиме без госпитализации пострадавших проводить антибактериальную терапию, что способствует скорейшему выздоровлению без допущения осложнений.
Аэромобильный госпиталь МЧС России развернут по поручению президента Российской Федерации В.В. Путина.