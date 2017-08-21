ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Количество пассажиров, которые используют карту «Тройка» в Московском метрополитене, достигло 83,5 процента, а в наземном транспорте — более 82 процентов.

«Мы видим стабильный рост популярности “Тройки” у горожан. По данным на начало августа, число проходов в метро по карте увеличилось на 34 процента по сравнению с показателями первых дней марта, когда 62 процента горожан использовали “Тройку” на станциях метрополитена. В наземном транспорте, сравнивая аналогичные периоды, мы фиксируем рост на 17 процентов. В начале марта карту для проезда в московских автобусах, троллейбусах и трамваях использовали 70 процентов пассажиров», — рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, рост популярности «Тройки» происходит в том числе за счёт увеличения способов её пополнения. Сегодня это можно сделать благодаря приложению «Метро Москвы» полностью в режиме онлайн — через электронный кошелек. В будущем выйдет обновление приложения, которое позволит пользователям записывать на «Тройку» все типы билетов.