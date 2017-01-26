Более 90% пенсионеров получили единовременную выплату 5 тысяч рублей
26.01.2017, 15:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По оперативным данным отделений Пенсионного фонда и доставочных организаций, прежде всего «Почты России» и Сбербанка, более 90% пенсионеров уже получили единовременную выплату 5 тысяч рублей вместе с пенсионными и социальными выплатами за январь.
В настоящий момент единовременная выплата доставляется только тем пенсионерам, которые получают пенсию на дому.
В настоящий момент единовременная выплата доставляется только тем пенсионерам, которые получают пенсию на дому.