Более половины дорог в Приморье, разрушенных тайфуном, восстановлены
26.01.2017, 13:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Земляное полотно восстановлено на 305 из 550 километров дорог, разрушенных тайфуном «Лайонрок» в Приморье. Об этом стало известно на совещании о ходе ликвидации последствий ЧС под руководством Губернатора Владимира Миклушевского накануне, 25 января.
В крае продолжаются восстановительные работы на автомобильных дорогах, разрушенных стихией, доложил главе региона и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Решетников.
«К началу этого года земляное полотно и дорожная одежда восстановлены уже на 305 километрах автомобильных дорог, это более половины от общего количества поврежденных участков. Сейчас работы ведутся на отдельных участках автомобильных дорог в наиболее пострадавших от тайфуна районах края – Лазовском, Ольгинском и Тернейском», – сообщил он.
ЧС нанесла большой урон транспортной инфраструктуре края. Всего после разрушительного удара стихии в Приморье ремонта требуют почти 550 километров дорог, 124 моста и 192 водопропускных трубы. Из них 32 мостовых сооружения необходимо построить заново.
«На дорогах регионального значения были разрушены 392 километра, 70 мостов и 75 водопропускных труб. На дорогах местного значения – участки длиной 156 километров, 54 моста и 117 водопропускных труб», – пояснил исполняющий обязанности руководителя ведомства.
В первую очередь на разрушенных участках было оперативно восстановлено движение, в местах разрушения мостовых переходов устроены объезды или временные мосты. В прошлом году на эти цели было направлено 200 миллионов рублей из краевого бюджета и 260 – из федерального.
На полное восстановление регион получит федеральную поддержку: Правительство зарезервировало почти два миллиарда рублей на ликвидацию последствий тайфуна в Приморье.
Отметим, в период прохождения тайфуна «Лайонрок» в конце сентября – начале августа на территории Приморья были подтоплены 27 районов края, 170 населенных пунктов, более 15 тысяч домовладений, более 21 тысячи земельных участков и почти 30 тысяч сельскохозяйственных земель. Полностью отключались от электроснабжения 56 населенных пунктов, отсутствовала связь с 51 населенным пунктом.
В крае продолжаются восстановительные работы на автомобильных дорогах, разрушенных стихией, доложил главе региона и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Решетников.
«К началу этого года земляное полотно и дорожная одежда восстановлены уже на 305 километрах автомобильных дорог, это более половины от общего количества поврежденных участков. Сейчас работы ведутся на отдельных участках автомобильных дорог в наиболее пострадавших от тайфуна районах края – Лазовском, Ольгинском и Тернейском», – сообщил он.
ЧС нанесла большой урон транспортной инфраструктуре края. Всего после разрушительного удара стихии в Приморье ремонта требуют почти 550 километров дорог, 124 моста и 192 водопропускных трубы. Из них 32 мостовых сооружения необходимо построить заново.
«На дорогах регионального значения были разрушены 392 километра, 70 мостов и 75 водопропускных труб. На дорогах местного значения – участки длиной 156 километров, 54 моста и 117 водопропускных труб», – пояснил исполняющий обязанности руководителя ведомства.
В первую очередь на разрушенных участках было оперативно восстановлено движение, в местах разрушения мостовых переходов устроены объезды или временные мосты. В прошлом году на эти цели было направлено 200 миллионов рублей из краевого бюджета и 260 – из федерального.
На полное восстановление регион получит федеральную поддержку: Правительство зарезервировало почти два миллиарда рублей на ликвидацию последствий тайфуна в Приморье.
Отметим, в период прохождения тайфуна «Лайонрок» в конце сентября – начале августа на территории Приморья были подтоплены 27 районов края, 170 населенных пунктов, более 15 тысяч домовладений, более 21 тысячи земельных участков и почти 30 тысяч сельскохозяйственных земель. Полностью отключались от электроснабжения 56 населенных пунктов, отсутствовала связь с 51 населенным пунктом.