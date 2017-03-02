Более половины россиян выбирают электронные госуслуги
02.03.2017, 14:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что по результатам 2016 года был превышен плановый показатель в 50% по доле граждан, использующих электронные государственные услуги.
«Подведены итоги ежегодного исследования доли граждан, использующих электронные госуслуги. В 2016 году в целом по стране этот показатель составил 51,3%, — сообщил директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах. — Это очень важный показатель. И хотя мы считаем задачи на 2016 год по предоставлению услуг в электронном виде выполненными, тем не менее ожидаем, что регионы усилят работу в этом направлении. Для поддержки в 2017 году ряд регионов получат субсидии, направленные на улучшение двух показателей, — доли граждан, пользующихся госуслугами, и числа граждан, которые зарегистрированы на портале госуслуг».
Согласно исследованию, в 2016 году 32 региона превысили плановый показатель в 50%. Лидерами по использованию электронных госуслуг среди федеральных округов стали Центральный (56,3%), Приволжский (55,3%) и Уральский (53,1%). Заданной цели не достигли 53 субъекта РФ. К достижению планового показателя приблизились Южный (48,4%) и Дальневосточный округа (48%). В оставшихся федеральных округах наблюдается некоторая стагнация.
Напомним, по итогам 2016 года общее число пользователей Единого портала госуслуг достигло 40 млн. За 2016 год появилось почти 18 млн новых пользователей. Ежемесячный прирост зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) пользователей портала gosuslugi.ru составлял от 800 тыс. до 2,4 млн человек. Этот максимальный показатель Минкомсвязь России зафиксировала в ноябре 2016 года. В 2015 году в ЕСИА было зарегистрировано 22,5 млн человек, в 2014 году — 13 млн, в 2013 году — 6,9 млн человек. Всего в России действует около 18 тыс. точек для регистрации и подтверждения личности граждан в ЕСИА.
Ежемесячная посещаемость Единого портала госуслуг в 2016 году достигла 33,5 млн. За весь прошедший год пользователи ЕПГУ заказали 380 млн услуг на сумму 7,9 млрд рублей, что почти в три раза превысило объем платежей в 2015 году. Обновленное мобильное приложение «Госуслуги» также демонстрировало в 2016 году значительный рост. Почти 5 млн человек воспользовалось им в 2016 году. Последняя версия приложения оценивается пользователями в магазинах приложений в 4,5 балла из 5 на основании более 140 тыс. оценок.
«Подведены итоги ежегодного исследования доли граждан, использующих электронные госуслуги. В 2016 году в целом по стране этот показатель составил 51,3%, — сообщил директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах. — Это очень важный показатель. И хотя мы считаем задачи на 2016 год по предоставлению услуг в электронном виде выполненными, тем не менее ожидаем, что регионы усилят работу в этом направлении. Для поддержки в 2017 году ряд регионов получат субсидии, направленные на улучшение двух показателей, — доли граждан, пользующихся госуслугами, и числа граждан, которые зарегистрированы на портале госуслуг».
Согласно исследованию, в 2016 году 32 региона превысили плановый показатель в 50%. Лидерами по использованию электронных госуслуг среди федеральных округов стали Центральный (56,3%), Приволжский (55,3%) и Уральский (53,1%). Заданной цели не достигли 53 субъекта РФ. К достижению планового показателя приблизились Южный (48,4%) и Дальневосточный округа (48%). В оставшихся федеральных округах наблюдается некоторая стагнация.
Напомним, по итогам 2016 года общее число пользователей Единого портала госуслуг достигло 40 млн. За 2016 год появилось почти 18 млн новых пользователей. Ежемесячный прирост зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) пользователей портала gosuslugi.ru составлял от 800 тыс. до 2,4 млн человек. Этот максимальный показатель Минкомсвязь России зафиксировала в ноябре 2016 года. В 2015 году в ЕСИА было зарегистрировано 22,5 млн человек, в 2014 году — 13 млн, в 2013 году — 6,9 млн человек. Всего в России действует около 18 тыс. точек для регистрации и подтверждения личности граждан в ЕСИА.
Ежемесячная посещаемость Единого портала госуслуг в 2016 году достигла 33,5 млн. За весь прошедший год пользователи ЕПГУ заказали 380 млн услуг на сумму 7,9 млрд рублей, что почти в три раза превысило объем платежей в 2015 году. Обновленное мобильное приложение «Госуслуги» также демонстрировало в 2016 году значительный рост. Почти 5 млн человек воспользовалось им в 2016 году. Последняя версия приложения оценивается пользователями в магазинах приложений в 4,5 балла из 5 на основании более 140 тыс. оценок.