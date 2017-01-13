Более сотни деревень и садовых товариществ благоустроят в ТиНАО в 2017 году
13.01.2017, 16:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 30 деревень и 75 садовых товариществ планируется благоустроить в ТиНАО до 2018 года. Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
«Программа благоустройства предусматривает строительство автодорог, водопроводов, газопроводов и других объектов инфраструктуры. Из городского бюджета на эти цели будет выделено более двух миллиардов рублей», — сказал руководитель Департамента.
По его словам, особое внимание уделяется вопросам транспортной доступности и строительству подъездных дорог к деревням. Недавно был заключён контракт на прокладку такой трассы к деревне Дудкино и прилегающим садовым товариществам. Работы должны завершиться в октябре 2018 года. А до конца октября будет построена подъездная дорога к деревне Рассудово.
В Департаменте развития новых территорий напомнили, что дачные посёлки и садовые некоммерческие товарищества занимают около четырёх процентов территории ТиНАО.
«С учётом дачного сезона в них проживают более 300 тысяч человек. Мы намерены развивать инфраструктуру этих районов — газифицировать посёлки, проводить водопроводы и электричество, строить удобные подъездные пути», — подчеркнул Владимир Жидкин.
Например, в 2018 году в ТиНАО газом обеспечат около 300 садовых участков в поселении Марушкинском. Проект строительства газораспределительной сети уже согласован.
«Программа благоустройства предусматривает строительство автодорог, водопроводов, газопроводов и других объектов инфраструктуры. Из городского бюджета на эти цели будет выделено более двух миллиардов рублей», — сказал руководитель Департамента.
По его словам, особое внимание уделяется вопросам транспортной доступности и строительству подъездных дорог к деревням. Недавно был заключён контракт на прокладку такой трассы к деревне Дудкино и прилегающим садовым товариществам. Работы должны завершиться в октябре 2018 года. А до конца октября будет построена подъездная дорога к деревне Рассудово.
В Департаменте развития новых территорий напомнили, что дачные посёлки и садовые некоммерческие товарищества занимают около четырёх процентов территории ТиНАО.
«С учётом дачного сезона в них проживают более 300 тысяч человек. Мы намерены развивать инфраструктуру этих районов — газифицировать посёлки, проводить водопроводы и электричество, строить удобные подъездные пути», — подчеркнул Владимир Жидкин.
Например, в 2018 году в ТиНАО газом обеспечат около 300 садовых участков в поселении Марушкинском. Проект строительства газораспределительной сети уже согласован.