ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвящённого теме употребления алкоголя.

Результаты опросов фиксируют снижение уровня потребления алкоголя в нашей стране: так, если в 2009 г. о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 25% россиян, то в 2017 г. – уже 39% (среди женщин и 18-24-летних – по 47%). Выпивают время от времени 59% граждан, однако в подавляющем большинстве случаев - не чаще нескольких раз в месяц, а 44% потребителей говорят, что в последний год стали пить меньше (об увеличении объёмов потребляемого алкоголя сказали лишь 4%).

В целом по выборке два-три раза в месяц употребляют алкогольные напитки 16% респондентов, среди мужчин – 23% (против 11% среди женщин), а в различных возрастных группах выше всего эта доля среди 25-34 и 35-44-летних (22% и 21% соответственно).

Все виды алкоголя в той или иной степени негативно влияют на здоровье людей – считают более трёх четвертей опрошенных (80%), причём даже в группах потребителей спиртного эта доля не опускается ниже 65%. С тем, что существуют безвредные для организма алкогольные напитки, согласны только 15% респондентов (прежде всего в качестве примера они называют различные вина).

Вопрос о том, какой способ употребления алкоголя наиболее предпочтителен, для большинства россиян неясен (58% не смогли дать определённого ответа). Остальные скорее склоняются к тому, что лучше пить часто и помалу (28%), нежели редко, но большими порциями (14%).

Данные опроса комментирует руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин: «Важный тренд, который мы фиксируем на протяжении последних нескольких лет, - устойчивое снижение доли потребления, так называемых «бытовых наркотиков». При этом речь идёт не только об алкогольной продукции, но и о потреблении табака. С другой стороны, мы отмечаем, что здоровый образ жизни, как самостоятельная ценность, получает всё большее распространение. Стоит отметить, что наиболее ярко эти тенденции проявляются в молодёжной среде».