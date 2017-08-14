ОРЕАНДА-НОВОСТИ Примерно 10 млрд руб. ежегодно вкладывают инвесторы в строительство социальной инфраструктуры в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.



«Примерно 30-40% всех строящихся социальных объектов финансируется на деньги инвесторов», - уточнил М. Хуснуллин.



В этом году ожидается ввод около 40 таких объектов. Среди знаковых - новый корпус Морозовской детской больницы, родильный дом на ул. Саляма Адиля, крупная Школа на 2100 мест в районе Некрасовка.



«Также уже принято решение о строительстве школы на территории промзоны «ЗИЛ» на 2500 учеников», - добавил глава Стройкомплекса.