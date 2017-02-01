Больше 50 тысяч новых ИП открыли в Москве в 2016 году
01.02.2017, 20:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве за прошлый год стало на 22 300 индивидуальных предпринимателей больше. Всего же теперь их насчитывается 255,5 тысячи человек. По данным ГБУ "Аналитический центр", рост количества предпринимателей составил 9,6 процента по сравнению с 2015 годом.
В бизнес приходит всё больше начинающих предпринимателей. За 2016 год они открыли 50,4 тысячи новых ИП, что на 6,7 тысячи больше, чем годом ранее.
Москва остаётся лидером среди всех российских регионов по числу индивидуальных предпринимателей. В столице зарегистрирован каждый седьмой ИП страны.
Увеличение количества индивидуальных предпринимателей связано с усовершенствованием патентной системы. На данный момент 98 процентов всех московских ИП применяют либо упрощённую, либо патентную систему налогообложения. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
"Возможности роста в этом секторе экономики не исчерпаны. Столица продолжит работу, направленную на поддержку развития индивидуального предпринимательства и совершенствованию патентной системы", - добавила Наталья Сергунина.
С начала 2010 года количество ИП в столице выросло более чем на 50 процентов. Свыше 60 процентов от общего числа предпринимателей заняты в сфере услуг. Более 1,1 тысячи патентов бизнесмены приобрели, чтобы заниматься репетиторством, свыше 640 - на оказание услуг по дизайну интерьера, порядка 290 - по переводу.
Около 25 процентов предпринимателей работают в сфере розничной торговли. А в производственной деятельности доля ИП увеличилась на 13 процентов.
В бизнес приходит всё больше начинающих предпринимателей. За 2016 год они открыли 50,4 тысячи новых ИП, что на 6,7 тысячи больше, чем годом ранее.
Москва остаётся лидером среди всех российских регионов по числу индивидуальных предпринимателей. В столице зарегистрирован каждый седьмой ИП страны.
Увеличение количества индивидуальных предпринимателей связано с усовершенствованием патентной системы. На данный момент 98 процентов всех московских ИП применяют либо упрощённую, либо патентную систему налогообложения. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
"Возможности роста в этом секторе экономики не исчерпаны. Столица продолжит работу, направленную на поддержку развития индивидуального предпринимательства и совершенствованию патентной системы", - добавила Наталья Сергунина.
С начала 2010 года количество ИП в столице выросло более чем на 50 процентов. Свыше 60 процентов от общего числа предпринимателей заняты в сфере услуг. Более 1,1 тысячи патентов бизнесмены приобрели, чтобы заниматься репетиторством, свыше 640 - на оказание услуг по дизайну интерьера, порядка 290 - по переводу.
Около 25 процентов предпринимателей работают в сфере розничной торговли. А в производственной деятельности доля ИП увеличилась на 13 процентов.