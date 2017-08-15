ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, сколько, по прогнозам россиян, будет стоить доллар в перспективе трёх месяцев/года, а также в чём граждане хранят свои сбережения.

В обществе по-прежнему сохраняются ожидания негативного сценария событий в отношении поведения курса рубля к доллару: так, в 3-х месячной перспективе ожидается, что «американец» будет стоить 64 руб. (среднее значение по ответам респондентов, давших конкретный прогноз, - 59%), через год – 65 руб. (по ответам 46%). Данные прогнозы респонденты давали на фоне официального курса на уровне 60 рублей за доллар.

Интерес к ситуации на валютном рынке высок: за изменением курса американской валюты следит 61% граждан, в т.ч. 19% - регулярно, 42% - время от времени (для сравнения, в январе с.г. – 47%, в июле 2016 г. – 55%).

Как показывают данные опроса, условия для накопления сбережений сегодня более благоприятные, чем были год-два назад. Так, если в июле 2015 г. о том, что у них нет сбережений, говорил 41% россиян, то в июле 2017 г. эта доля заметно ниже – 33%. При этом традиционно основной валютой для хранения денег остаётся рубль – его выбирают 63% граждан. В долларах (5%), евро (3%) и других валютах (1%) держат деньги немногие, и, как правило, их предпочитают люди с высшим образованием, жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Ситуацию оценивает ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб: «Россияне стали активнее делать сбережения и внимательнее следить за курсом рубля, ожидая его умеренной коррекции «вниз». В целом это означает, что домохозяйства чувствуют себя достаточно уверенно, признаки острого неблагополучия отсутствуют».