ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования отношения россиян к обвинениям во взяточничестве в адрес экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Начало суда над Алексеем Улюкаевым (бывшим министром экономического развития РФ) стало резонансным событием: о нём известно 71% россиян (88% среди людей пенсионного возраста, 82% среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга).

На вопрос о виновности Улюкаева в получении взятки большинство наших сограждан (57% среди всех опрошенных, 79% - среди тех, кто детально знаком с информацией о судебном разбирательстве) отвечают утвердительно, обратного мнения придерживаются только 7%. В качестве наказания для экс-члена кабмина россияне, считающие его виновным, чаще всего предлагают конфискацию имущества (53%), однако много и тех, кто высказывается за тюремное заключение (43%).

В то же время общество скорее склонно соглашаться с тем, что дело Улюкаева – это показательная акция (сегодня так считают 49% россиян, в ноябре 2016 г. – 54%), нежели проявление реальной борьбы властей с коррупцией (35%). Более половины респондентов (56%), выразивших уверенность в виновности Улюкаева, предполагают, что даже в том случае, если его вина будет доказана, суд завершится вынесением формального приговора (Улюкаеву дадут минимальный срок), ещё 21% считает, что ему удастся избежать наказания.

Данные исследования комментирует генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров: «Борьба с коррупцией в верхах госаппарата продолжает оставаться в фокусе внимания большинства россиян. Дело экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева - одно из самых резонансных в этом ряду. Хотя суд над ним только начинается, общественное мнение его уже, по большому счёту, осудило и требует самого жёсткого наказания из всех возможных. В то же время уверенность людей в том, что виновный получит по заслугам, совсем невысока. Мало кто верит и в то, что арест Улюкаева - это свидетельство принципиальной линии властей на борьбу с коррупцией. Гораздо больше тех, кто считает причиной этого дела сведение личных счётов противниками Улюкаева и в целом внутривидовую борьбу элитных кланов. Вероятно, здесь сказывается накопленное недоверие к элитам вообще. Играет свою роль и негативный опыт фактического развала предыдущего резонансного дела - экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, который не только не был осуждён, но и получил новое высокое назначение. Как результат, кампания по борьбе с коррупцией в верхах пока не ставится в заслугу властям, а скорее усиливает массовые представления о широких масштабах казнокрадства и злоупотребления служебным положением со стороны представителей нашей правящей элиты».