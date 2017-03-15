Борьба с сибирским шелкопрядом в Томской области начнётся в конце апреля
15.03.2017, 14:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Борьба с сибирским шелкопрядом в Томской области начнётся с припоселковых лесов и особо ценных природных территорий.
Такое решение принято на заседании рабочей группы по организации и контролю за выполнением мероприятий по борьбе с сибирским шелкопрядом в региональном департаменте лесного хозяйства.
В первоочередной список по обработке биологическим препаратом «Лепидоцид, СК», которая начнётся в конце апреля – начале мая, включены около 40 населенных пунктов Томской области, а также леса вокруг дорог, особо охраняемые природные территории и другие ценные темнохвойные насаждения. По предварительным подсчетам, всего около 120 тыс. га.
Опрыскивание лесов препаратом «Лепидоцид, СК» в наземной зоне будет проводиться ночью, в авиазоне — утром и вечером. Такой режим работы, как отметили специалисты Алтайского центра защиты леса, имеющие опыт в ликвидации очагов аналогичных вредителей на территории Алтайского края и готовые помогать томичам, также увеличит эффективность применяемого препарата. Чтобы ускорить подготовку к борьбе с вредителем, департамент лесного хозяйства прорабатывает вопрос о введении на территории региона режима повышенной готовности.
К решению проблемы распространения шелкопряда в сибирской тайге готовы присоединиться учёные Биологического института ТГУ, представившие рабочей группе информацию о наработках в области микробиологии и существующих биотехнологиях борьбы с вредителями растений.
Одним из способов защиты, по мнению учёных, является внедрение в геном хвойных растений геномы бактерии под названием Bacillus thuringiensis, являющейся основным действующим агентом биопрепаратов против сибирского шелкопряда. Благодаря этому темнохвойники смогут сами вырабатывать токсин бактерии и станут неуязвимыми не только для шелкопряда, но и других видов вредителей.
Кроме того, специалисты кафедры физиологии растений и биотехнологии БИ ТГУ готовы заняться разработкой новых, более эффективных видов биологических препаратов для борьбы с шелкопрядом, работающих при более низких температурах, чем «Лепидоцид, СК».
Такое решение принято на заседании рабочей группы по организации и контролю за выполнением мероприятий по борьбе с сибирским шелкопрядом в региональном департаменте лесного хозяйства.
В первоочередной список по обработке биологическим препаратом «Лепидоцид, СК», которая начнётся в конце апреля – начале мая, включены около 40 населенных пунктов Томской области, а также леса вокруг дорог, особо охраняемые природные территории и другие ценные темнохвойные насаждения. По предварительным подсчетам, всего около 120 тыс. га.
Опрыскивание лесов препаратом «Лепидоцид, СК» в наземной зоне будет проводиться ночью, в авиазоне — утром и вечером. Такой режим работы, как отметили специалисты Алтайского центра защиты леса, имеющие опыт в ликвидации очагов аналогичных вредителей на территории Алтайского края и готовые помогать томичам, также увеличит эффективность применяемого препарата. Чтобы ускорить подготовку к борьбе с вредителем, департамент лесного хозяйства прорабатывает вопрос о введении на территории региона режима повышенной готовности.
К решению проблемы распространения шелкопряда в сибирской тайге готовы присоединиться учёные Биологического института ТГУ, представившие рабочей группе информацию о наработках в области микробиологии и существующих биотехнологиях борьбы с вредителями растений.
Одним из способов защиты, по мнению учёных, является внедрение в геном хвойных растений геномы бактерии под названием Bacillus thuringiensis, являющейся основным действующим агентом биопрепаратов против сибирского шелкопряда. Благодаря этому темнохвойники смогут сами вырабатывать токсин бактерии и станут неуязвимыми не только для шелкопряда, но и других видов вредителей.
Кроме того, специалисты кафедры физиологии растений и биотехнологии БИ ТГУ готовы заняться разработкой новых, более эффективных видов биологических препаратов для борьбы с шелкопрядом, работающих при более низких температурах, чем «Лепидоцид, СК».