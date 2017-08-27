Борис Грызлов. ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Страна всегда по праву гордилась и гордится достижениями и трудовыми подвигами наших шахтёров. Об этом заявил в своём поздравлении ко Дню шахтёра председатель Высшего совета «Единой России»

«Труд шахтёра во все времена пользуется особым почтением. Все знают, что горняцкое дело сопряжено с огромными усилиями и рисками. Да, технологический прогресс многое меняет и в данной отрасли. Но одно остается неизменно важным – человеческий фактор», - отметил он.

Грызлов подчеркнул, что российские горняки славятся своими богатыми профессиональными традициями, историей отрасли и её современными достижениями.



«Сегодня представители этой почётной профессии вносят весомый вклад в динамичное развитие топливно-энергетического комплекса, который в свою очередь остаётся одной из ведущих отраслей российской экономики. Желаю всем шахтёрам, их семьям здоровья и благополучия!" - заключил он.