Бюджетный комитет ГД поддерживает позицию бизнеса по вопросу настройки налоговой системы
10.02.2017, 20:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Обсуждение вопроса настройки налоговой системы РФ должно быть профессиональным, но максимально публичным и открытым. Об этом заявил на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам глава комитета Андрей Макаров.
Макаров отметил, что "начинает развёртываться борьба за интерпретацию, что такое настройка налоговой системы". "Мы считаем и поддерживаем позицию бизнеса, что это обсуждение должно быть профессиональным, но при этом максимально публичным и открытым, а не кулуарным, как это подчас бывало", - сказал депутат, добавив, что такое обсуждение необходимо организовать на площадке Госдумы.
Макаров сообщил, что уже в феврале депутаты начнут консультации с бизнес-объединениями, предприятиями, отраслями. "Предстоит определиться с двумя вопросами: какой должна быть налоговая система и как организовать это обсуждение, то есть, какие вопросы выделить для обсуждения. Мы бы хотели определиться с этим уже в феврале-марте, не позднее", - подчеркнул председатель бюджетного комитета.
Парламентарий пояснил, что, несмотря на то, что срок принятия решения по налоговой системе 2018 год, при рассмотрении следующего трёхлетнего бюджета депутатам предстоит рассматривать и трёхлетние основные направления налоговой политики, которые будут выходить за рамки 2018, 2019, 2020 года.
"Вопрос состоит в том, означает ли это, что следующие основные направления налоговой политики должны приниматься и рассматриваться в отрыве и вне контекста того обсуждения, какой должна быть налоговая система в долгосрочном периоде, - отметил председатель бюджетного комитета. - Важно, чтобы обсуждение нашло своё отражение уже в тех документах, которые будут рассматриваться в этом году", - подчеркнул Макаров.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию в начале декабря предложил рассмотреть в 2017 году идеи по будущей настройке налоговой системы. Главной целью налоговых изменений глава государства назвал ускорение экономического роста, а не поиск дополнительных доходов бюджета или решение каких-либо социальных задач. Правительству поручено до 1 декабря 2017 года представить предложения по ключевым параметрам налоговой системы на 2019 и последующие годы.
Ранее на XVI Съезде "Единой России" на дискуссионной площадке "Экономика роста и благосостояния" Макаров рассказал о планах внести соответствующий законопроект в Госдуму. По мнению главы профильного комитета, главная задача предстоящей настройки налоговой системы в условиях ведущейся сейчас в мире острейшей борьбы стран за налоговые базы - сделать налоговую систему РФ "суперконкурентной", то есть обеспечить серьёзное преимущество для российских предприятий, для российской экономики.
Макаров отметил, что "начинает развёртываться борьба за интерпретацию, что такое настройка налоговой системы". "Мы считаем и поддерживаем позицию бизнеса, что это обсуждение должно быть профессиональным, но при этом максимально публичным и открытым, а не кулуарным, как это подчас бывало", - сказал депутат, добавив, что такое обсуждение необходимо организовать на площадке Госдумы.
Макаров сообщил, что уже в феврале депутаты начнут консультации с бизнес-объединениями, предприятиями, отраслями. "Предстоит определиться с двумя вопросами: какой должна быть налоговая система и как организовать это обсуждение, то есть, какие вопросы выделить для обсуждения. Мы бы хотели определиться с этим уже в феврале-марте, не позднее", - подчеркнул председатель бюджетного комитета.
Парламентарий пояснил, что, несмотря на то, что срок принятия решения по налоговой системе 2018 год, при рассмотрении следующего трёхлетнего бюджета депутатам предстоит рассматривать и трёхлетние основные направления налоговой политики, которые будут выходить за рамки 2018, 2019, 2020 года.
"Вопрос состоит в том, означает ли это, что следующие основные направления налоговой политики должны приниматься и рассматриваться в отрыве и вне контекста того обсуждения, какой должна быть налоговая система в долгосрочном периоде, - отметил председатель бюджетного комитета. - Важно, чтобы обсуждение нашло своё отражение уже в тех документах, которые будут рассматриваться в этом году", - подчеркнул Макаров.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию в начале декабря предложил рассмотреть в 2017 году идеи по будущей настройке налоговой системы. Главной целью налоговых изменений глава государства назвал ускорение экономического роста, а не поиск дополнительных доходов бюджета или решение каких-либо социальных задач. Правительству поручено до 1 декабря 2017 года представить предложения по ключевым параметрам налоговой системы на 2019 и последующие годы.
Ранее на XVI Съезде "Единой России" на дискуссионной площадке "Экономика роста и благосостояния" Макаров рассказал о планах внести соответствующий законопроект в Госдуму. По мнению главы профильного комитета, главная задача предстоящей настройки налоговой системы в условиях ведущейся сейчас в мире острейшей борьбы стран за налоговые базы - сделать налоговую систему РФ "суперконкурентной", то есть обеспечить серьёзное преимущество для российских предприятий, для российской экономики.