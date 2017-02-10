ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Обсуждение вопроса настройки налоговой системы РФ должно быть профессиональным, но максимально публичным и открытым. Об этом заявил на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам глава комитета Андрей Макаров.

Макаров отметил, что "начинает развёртываться борьба за интерпретацию, что такое настройка налоговой системы". "Мы считаем и поддерживаем позицию бизнеса, что это обсуждение должно быть профессиональным, но при этом максимально публичным и открытым, а не кулуарным, как это подчас бывало", - сказал депутат, добавив, что такое обсуждение необходимо организовать на площадке Госдумы.

Макаров сообщил, что уже в феврале депутаты начнут консультации с бизнес-объединениями, предприятиями, отраслями. "Предстоит определиться с двумя вопросами: какой должна быть налоговая система и как организовать это обсуждение, то есть, какие вопросы выделить для обсуждения. Мы бы хотели определиться с этим уже в феврале-марте, не позднее", - подчеркнул председатель бюджетного комитета.

Парламентарий пояснил, что, несмотря на то, что срок принятия решения по налоговой системе 2018 год, при рассмотрении следующего трёхлетнего бюджета депутатам предстоит рассматривать и трёхлетние основные направления налоговой политики, которые будут выходить за рамки 2018, 2019, 2020 года.

"Вопрос состоит в том, означает ли это, что следующие основные направления налоговой политики должны приниматься и рассматриваться в отрыве и вне контекста того обсуждения, какой должна быть налоговая система в долгосрочном периоде, - отметил председатель бюджетного комитета. - Важно, чтобы обсуждение нашло своё отражение уже в тех документах, которые будут рассматриваться в этом году", - подчеркнул Макаров.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию в начале декабря предложил рассмотреть в 2017 году идеи по будущей настройке налоговой системы. Главной целью налоговых изменений глава государства назвал ускорение экономического роста, а не поиск дополнительных доходов бюджета или решение каких-либо социальных задач. Правительству поручено до 1 декабря 2017 года представить предложения по ключевым параметрам налоговой системы на 2019 и последующие годы.

Ранее на XVI Съезде "Единой России" на дискуссионной площадке "Экономика роста и благосостояния" Макаров рассказал о планах внести соответствующий законопроект в Госдуму. По мнению главы профильного комитета, главная задача предстоящей настройки налоговой системы в условиях ведущейся сейчас в мире острейшей борьбы стран за налоговые базы - сделать налоговую систему РФ "суперконкурентной", то есть обеспечить серьёзное преимущество для российских предприятий, для российской экономики.