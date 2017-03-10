ОРЕАНДА-НОВОСТИ Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провёл совещание, где обсудили перспективы закрытия Челябинской городской свалки, а также создание на Южном Урале системы обращения с отходами. На встрече главе региона доложили, что мероприятия по рекультивации свалки в Челябинске вошли в национальный проект «Чистая страна» и область получит на эти цели почти 700 мнл руб.



Реализация мероприятия по разработке проекта рекультивации Челябинской городской свалки запланирована на 2 года, с финансированием за счет средств областного бюджета в объеме 100 млн рублей. Из них 30 млн город получит в 2017 году и 70 млн в 2018 году.



Как доложил глава города Евгений Тефтелев, министерством экологии и администрацией города Челябинска заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета и предоставлены лимиты денежных средств в размере 30 млн рублей на выполнение инженерных изысканий для разработки проекта рекультивации территории, занятой свалкой в Металлургическом районе города Челябинска.



Глава города доложил губернатору о статусе работ по подготовке полигонов ТКО в качестве временных мест захоронения отходов Челябинска. Как отметил Евгений Тефтелев, альтернативными полигонами для размещения ТКО города Челябинска являются площадки в поселке Полетаево Сосновского района и в городе Копейске. «Полигон в Полетаево включен в государственный реестр объектов размещения отходов в феврале 2017 года, а в июне будет включен полигон в Копейске», – сообщил глава города Челябиснка.