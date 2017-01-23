Челябинская область будет поставлять зерно в Китай
23.01.2017, 15:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Как сегодня доложил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому министр сельского хозяйства Сергей Сушков, обращение главы региона в федеральное министерство было рассмотрено положительно: Челябинская область вошла в реестр официальных поставщиков зерна в Китайскую Народную Республику.
Губернатором положительно была воспринята данная новость. «Это откроет южноуральским аграриям новые рынки сбыта и позволит в дальнейшем наращивать объемы производства», – подчеркнул Борис Дубровский.
Как пояснил министр сельского хозяйства Сергей Сушков, работа по выходу на китайский рынок планомерно велась министерством по поручению губернатора. «В ноябре 2016 год к нам приехала инспекция из КНР, которая проверяла на качество зерно, которое собрали наши аграрии. Напомню, что собрали мы достаточно большой урожай – 2 млн тонн в бункерном весе, это больше, чем в предыдущем году. И хочу обратить внимание на то, что в последние пять лет по урожаю динамика у нас положительная: это связано и с совершенствованием технологии, и благоприятными погодными условиями. У нас появились излишки, и по решению губернатора, учитывая интересы сельхозтоваропроизводителей, мы считаем важным поставлять зерно на экспорт. В первую очередь наши экспортные партнеры – КНР. Поэтому было делано такое предложение китайской стороне, и экспертиза подтвердила высокое качество челябинского зерна», – пояснил Сергей Сушков.
Губернатором положительно была воспринята данная новость. «Это откроет южноуральским аграриям новые рынки сбыта и позволит в дальнейшем наращивать объемы производства», – подчеркнул Борис Дубровский.
Как пояснил министр сельского хозяйства Сергей Сушков, работа по выходу на китайский рынок планомерно велась министерством по поручению губернатора. «В ноябре 2016 год к нам приехала инспекция из КНР, которая проверяла на качество зерно, которое собрали наши аграрии. Напомню, что собрали мы достаточно большой урожай – 2 млн тонн в бункерном весе, это больше, чем в предыдущем году. И хочу обратить внимание на то, что в последние пять лет по урожаю динамика у нас положительная: это связано и с совершенствованием технологии, и благоприятными погодными условиями. У нас появились излишки, и по решению губернатора, учитывая интересы сельхозтоваропроизводителей, мы считаем важным поставлять зерно на экспорт. В первую очередь наши экспортные партнеры – КНР. Поэтому было делано такое предложение китайской стороне, и экспертиза подтвердила высокое качество челябинского зерна», – пояснил Сергей Сушков.