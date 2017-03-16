ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области Дмитрий Василенко в ходе рабочей встречи с губернатором региона Александром Дрозденко обсудил вопросы законодательного регулирования профилактики детского суицида.



Сенатор и глава области отметили высокую степень опасности "групп смерти" в социальных сетях, общение в которых провоцирует детские самоубийства, а также рассмотрели возможность ужесточения уголовной ответственности для организаторов и администраторов подобных сообществ. Александр Дрозденко и Дмитрий Василенко считают целесообразным ввести обязательное психологическое тестирование детей и родителей для выявления интернет-зависимости, наличия проблем во взаимоотношениях в семье и со сверстниками, недостатка реального общения.



Губернатор рассказал о специальной анкете для родителей, обязывающей информировать образовательное учреждение о наличии аккаунтов ребенка в социальных сетях. Она разрабатывается при участии членов Совета Федерации в рамках мероприятий по противодействию провокации детского суицида.



Как отметил Дмитрий Василенко, школы Ленинградской области принимали участие во всероссийской акции "Месяц безопасного Интернета", образовательные материалы для которой были предоставлены Лигой безопасного интернета — крупнейшей и наиболее авторитетной в России организацией, созданной для противодействия распространению опасного контента во всемирной сети. Уроки посетили более 122 тыс. юных жителей области, 92 тыс. школьников стали участниками творческих конкурсов и акции "День без Интернета", добавил парламентарий.