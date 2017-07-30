Численность реагирующих подразделений поисково-спасательных отрядов МЧС России увеличится на 20%
30.07.2017, 11:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках совершенствования деятельности региональных поисково-спасательных отрядов МЧС России численность реагирующих подразделений спасателей, заступающих на дежурство, будет увеличено на 20%.
Повышение готовности РПСО станет возможным за счёт исключения из состава филиалов тех служб, которые не принимают непосредственного участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это служба связи, информационно-аналитическая служба, группа оперативных дежурных, методический отдел и другие. Эти обеспечительные функции будут переданы из филиалов в головные РПСО, что позволит сократить обеспечивающий персонал. В то же время численность реагирующих подразделений спасателей, заступающих на дежурство, будет увеличена на 20%.
Проводимые мероприятия позволят повысить качество использования имеющегося состава сил и средств, сократить расходы на административную и обеспечивающую составляющую, привлечь дополнительные финансовые средства для организации деятельности.
В целях повышения эффективности использования сил и средств РПСО подготовлен проект приказа, регламентирующего вопросы учёта рабочего времени, режимов труда и отдыха в поисково-спасательных формированиях МЧС России.
Кроме того сотрудники поисково-спасательных отрядов получат дополнительные специализации - водолазную, кинологическую, пиротехническую, парашютно-десантную и другие. Это позволит сосредоточить спасателей всех специализаций в рамках одной дежурной смены в режиме постоянной готовности для выполнения возложенных задач.
Такие меры позволят повысить количество спасателей, находящихся на дежурстве в составе сил постоянной готовности, при этом сократить затраты на обеспечение деятельности РПСО, повысив их эффективность и оснащение.
Повышение готовности РПСО станет возможным за счёт исключения из состава филиалов тех служб, которые не принимают непосредственного участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это служба связи, информационно-аналитическая служба, группа оперативных дежурных, методический отдел и другие. Эти обеспечительные функции будут переданы из филиалов в головные РПСО, что позволит сократить обеспечивающий персонал. В то же время численность реагирующих подразделений спасателей, заступающих на дежурство, будет увеличена на 20%.
Проводимые мероприятия позволят повысить качество использования имеющегося состава сил и средств, сократить расходы на административную и обеспечивающую составляющую, привлечь дополнительные финансовые средства для организации деятельности.
В целях повышения эффективности использования сил и средств РПСО подготовлен проект приказа, регламентирующего вопросы учёта рабочего времени, режимов труда и отдыха в поисково-спасательных формированиях МЧС России.
Кроме того сотрудники поисково-спасательных отрядов получат дополнительные специализации - водолазную, кинологическую, пиротехническую, парашютно-десантную и другие. Это позволит сосредоточить спасателей всех специализаций в рамках одной дежурной смены в режиме постоянной готовности для выполнения возложенных задач.
Такие меры позволят повысить количество спасателей, находящихся на дежурстве в составе сил постоянной готовности, при этом сократить затраты на обеспечение деятельности РПСО, повысив их эффективность и оснащение.
Источник: МЧС РФ