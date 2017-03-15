Число пассажиров поездов "Ласточка" на направлении Москва – Крюково – Тверь в феврале возросло на 20%
15.03.2017, 16:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. СОАО "Московско-Тверская компания" отмечает значительный рост числа отправленных пассажиров поездами "Ласточка". Так, в феврале текущего года в зоне обслуживания ОАО "МТ ППК" ими было перевезено более 969 тыс. пассажиров, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 21,6%.
Кроме того, число жителей и гостей городского округа Химки (станции Сходня и Химки), воспользовавшихся "Ласточкой" в феврале этого года, возросло почти в полтора раза (на 37,5% и 47,7% соответственно), что ещё раз подтверждает преимущества этого скоростного поезда перед аналогичными видами транспорта: комфорт, скорость, точное время прибытия, качественное обслуживание.
Всего в феврале 2017 года со станций и остановочных пунктов в границах обслуживания ОАО "МТ ППК" пригородными поездами было отправлено более 3 млн 969 тыс. пассажиров, что на 3,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Кроме того, число жителей и гостей городского округа Химки (станции Сходня и Химки), воспользовавшихся "Ласточкой" в феврале этого года, возросло почти в полтора раза (на 37,5% и 47,7% соответственно), что ещё раз подтверждает преимущества этого скоростного поезда перед аналогичными видами транспорта: комфорт, скорость, точное время прибытия, качественное обслуживание.
Всего в феврале 2017 года со станций и остановочных пунктов в границах обслуживания ОАО "МТ ППК" пригородными поездами было отправлено более 3 млн 969 тыс. пассажиров, что на 3,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.