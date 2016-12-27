Члены Священного Синода РПЦ совершили литию по погибшим в результате крушения самолёта Ту-154
27.12.2016, 13:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 декабря 2016 года в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
Перед началом заседания Предстоятель Русской Православной Церкви выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета Ту-154 Министерства обороны РФ: «Приветствую всех членов Священного Синода.
Я хотел бы начать наше заседание с выражения глубочайшего соболезнования родным, близким, всему нашему народу в связи с той трагедией, которая произошла над Черным морем. Погибли люди, о которых можно говорить как о неких символах нашей национальной жизни, как о нашей гордости. Ведь ансамбль Александрова был не просто музыкальным ансамблем — это было лицо Вооруженных сил страны, это было выражение патриотизма, их служение всегда вызывало подъем духа в людях, мобилизовало на совершение добрых дел и подвигов. Нельзя не вспомнить и Елизавету Глинку, врача, которая самоотверженно трудилась, помогая детям, особенно в связи с тяжелым конфликтом на востоке Украины».
Святейший Патриарх Кирилл и члены Священного Синода совершили литию по погибшим.
Перед началом заседания Предстоятель Русской Православной Церкви выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета Ту-154 Министерства обороны РФ: «Приветствую всех членов Священного Синода.
Я хотел бы начать наше заседание с выражения глубочайшего соболезнования родным, близким, всему нашему народу в связи с той трагедией, которая произошла над Черным морем. Погибли люди, о которых можно говорить как о неких символах нашей национальной жизни, как о нашей гордости. Ведь ансамбль Александрова был не просто музыкальным ансамблем — это было лицо Вооруженных сил страны, это было выражение патриотизма, их служение всегда вызывало подъем духа в людях, мобилизовало на совершение добрых дел и подвигов. Нельзя не вспомнить и Елизавету Глинку, врача, которая самоотверженно трудилась, помогая детям, особенно в связи с тяжелым конфликтом на востоке Украины».
Святейший Патриарх Кирилл и члены Священного Синода совершили литию по погибшим.