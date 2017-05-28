ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 мая, находящийся с рабочим визитом в Дагестане, директор Департамента развития сельских территорий министерства сельского хозяйства России Владимир Свеженец встретился с представителем Ассоциации импортёров мяса Исламской Республики Иран Фархадом Тахерьяном. Встреча прошла на базе СПК "Агросоюз" в Ногайском районе.

На мероприятии также присутствовали министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мусафенди Велимурадов, начальник Управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и проектного развития Минсельхозпрода РД Абзагир Гусейнов, начальник отдела развития отраслей животноводства регионального ведомства Юсуф Юсуфов, руководитель СПК "Агросоюз" Мухтарбий Аджеков.

В ходе встречи стороны обсудил перспективы поставки дагестанской баранины в Иран.

В частности, Фархад Тахерьян отметил, что иранской стороной у СПК "Агросоюз" уже приобретена пробная партия мяса в 500 тонн и есть намерение делать закупки на постоянной основе уже со следующей недели в объёме 20 тыс. тонн баранины в год. Однако, по словам представителя Ассоциации импортеров мяса Ирана, для этого необходимо разрешить вопрос с оформлением документации, а именно, получения справок о прохождении вакцинации против ящура и бруцеллеза.

Со своей стороны, Владимир Свеженец поприветствовал гостя на российской земле и поддержал идею поставок дагестанского мяса в Иран, заверив, что со стороны Минсельхоза России будет оказана вся необходимая помощь в разрешении вопроса с оформлением нужной документации.

"Предложенная Вами агрологистическая цепочка очень интересна и актуальна на сегодняшний день. Видно, что "Агросоюз" способен обеспечить поставки мяса в полном объёме и без срывов", – сказал директор Департамента Минсельхоза РФ.