ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в группу «РусГидро») ввела режим полного и частичного ограничения электропотребления на 318 объектах предприятий ЖКХ на территории Дальневосточного федерального округа. Долги организаций перед поставщиком ресурса достигли 2,2 млрд рублей, увеличившись с начала отопительного сезона почти на 1 млрд рублей. Существенный прирост в размере 335 млн рублей составили неплатежи АО «ГУ ЖКХ», поставщика тепла и воды для нужд Министерства обороны РФ.

Самый крупный долг сформировался у предприятий ЖКХ Приморского края – свыше 1 млрд. рублей. Из них более 600 млн рублей приходится на крупную теплоснабжающую организацию КГУП «Примтеплоэнерго». В Амурской области долг коммунальных предприятий вырос до 845 млн рублей. Среди неплательщиков — по-прежнему АО «ЖКХ- Ресурс-Райчихинский» с 52,6 млн рублей и ООО «АКВА» — с 23 млн рублей. В Хабаровском крае долги составляют 282 млн рублей, из них свыше 21 млн рублей ООО задолжало «ВТ – Ресурс». В Еврейской автономной области неплатежи в сфере ЖКХ достигли 118,8 млн рублей, в числе должников — ООО «ТехСтройРесурс» (5,5 млн рублей) и ООО «АНТРА ПЛЮС» (4,9 млн рублей).

ДЭК до конца мая планирует ввести дополнительные ограничительные санкции в отношении 396 котельных в Приморском крае и 39 котельных в Амурской области. Энергетики отмечают, что долги предприятий сферы ЖКХ не позволяют успешно подготовиться к отопительному сезону на большей части территорий Дальнего Востока.