Дальневосточный гектар заинтересовал жителей Европы, Америки и Украины
15.03.2017, 10:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более 73 тысяч заявок на получение Дальневосточного гектара поступило на сайт НаДальнийВосток.РФ. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал, что основной пик интереса россиян пришёлся на запуск проекта - февраль-март.
«С начала реализации первого этапа проекта мы получили более 73 тысяч заявок. Свыше 30 тысяч из них - поступили за последние 1,5 месяца. Кроме заявок от самих дальневосточников, пришло значительное число заявлений из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края и Свердловской области», - отметил Александр Галушка.
Высокий интерес дальневосточные земли вызывают не только у жителей России. Так, зафиксированы десятки тысяч заходов из других стран на сайт НаДальнийВосток.РФ.
«С начала реализации первого этапа проекта мы получили более 73 тысяч заявок. Свыше 30 тысяч из них - поступили за последние 1,5 месяца. Кроме заявок от самих дальневосточников, пришло значительное число заявлений из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края и Свердловской области», - отметил Александр Галушка.
Высокий интерес дальневосточные земли вызывают не только у жителей России. Так, зафиксированы десятки тысяч заходов из других стран на сайт НаДальнийВосток.РФ.