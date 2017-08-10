Дамба на Кугуковском водохранилище в Приморье выдержала напор стихии
10.08.2017, 11:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Максимальный объём наполняемости водохранилища в Уссурийском городском округе – шесть миллионов кубометров воды. Недавние проливные дожди были такой силы, что перелива избежать не удалось, но дамба сдержала объемы воды.
В администрации Уссурийска подтвердили, что из-за обильных осадков произошел перелив воды через дамбу, однако она выстояла.
«Вода с подтопленных участков села Борисовка уже сошла. При сходе воды пострадал лишь мостик, расположенный на сооружении. Также повалены опоры линий электропередач, вымыт грунт и дорога», – рассказали в муниципальной администрации.
Оценить состояние объекта после перелива поручил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Специальная комиссия, в которую вошли представители департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, администрации Уссурийска и прокуратуры, а также Ростехнадзора признали объект пригодным для дальнейшего использования.
По словам специалистов, информация о прорыве дамбы на Кугуковском водохранилище не соответствует действительности.
«Максимальный объем наполняемости водохранилища – шесть миллионов кубометров воды. Недавние проливные дожди были такой силы, что перелива избежать не удалось. Но дамба сдержала объемы воды. Если бы она была разрушена, то последствия для территории были бы намного плачевнее», – отметили они.
Напомним, в Приморском крае из-за сильных ливневых дождей пострадало шесть муниципалитетов – Хасанский, Михайловский, Октябрьский, Ханкайский, Пограничный и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил профильным департаментам бросить все силы на спасение людей и ликвидацию последствий стихии, пострадавшие от стихии приморцы получат все положенные выплаты.
В администрации Уссурийска подтвердили, что из-за обильных осадков произошел перелив воды через дамбу, однако она выстояла.
«Вода с подтопленных участков села Борисовка уже сошла. При сходе воды пострадал лишь мостик, расположенный на сооружении. Также повалены опоры линий электропередач, вымыт грунт и дорога», – рассказали в муниципальной администрации.
Оценить состояние объекта после перелива поручил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Специальная комиссия, в которую вошли представители департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, администрации Уссурийска и прокуратуры, а также Ростехнадзора признали объект пригодным для дальнейшего использования.
По словам специалистов, информация о прорыве дамбы на Кугуковском водохранилище не соответствует действительности.
«Максимальный объем наполняемости водохранилища – шесть миллионов кубометров воды. Недавние проливные дожди были такой силы, что перелива избежать не удалось. Но дамба сдержала объемы воды. Если бы она была разрушена, то последствия для территории были бы намного плачевнее», – отметили они.
Напомним, в Приморском крае из-за сильных ливневых дождей пострадало шесть муниципалитетов – Хасанский, Михайловский, Октябрьский, Ханкайский, Пограничный и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил профильным департаментам бросить все силы на спасение людей и ликвидацию последствий стихии, пострадавшие от стихии приморцы получат все положенные выплаты.
Источник: http://primorsky.ru