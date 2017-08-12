ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Молодёжь во всем мире является двигателем инициатив, положительных изменений и динамичного развития. Об этом заявил член Президиума Генсовета "Единой России", председатель координационного совета ВОО "Молодая Гвардия Единой России" Денис Давыдов в своём поздравлении к Международному дню молодёжи.

Он напомнил, что Россия в этом году принимает Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, который объединит на своих площадках молодёжь со всех уголков Земли и позволит наладить новые каналы коммуникаций и взаимодействия.

"Молодая Гвардия" также участвует в подготовке Фестиваля, поэтому мы ощущаем особую ответственность за то, чтобы наши гости, коллеги и партнёры, которые приедут в Россию осенью, ощутили всю широту русской души, наше гостеприимство и уезжали домой после завершения Фестиваля с чувством глубокой любви к России и желанием развивать партнёрские и дружеские отношения с молодёжью и молодёжными организациями нашей страны", – подчеркнул Давыдов.

"Я желаю молодёжи исполнения желаний, достижения целей, творческой и профессиональной самореализации, любви, любить свою страну и быть её достойными гражданами", – поздравил молодёжь председатель координационного совета МГЕР.