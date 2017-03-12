ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Таврический дворец – штаб-квартиру Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств посетила делегация Комитета по международным делам Национального Собрания Королевства Таиланд во главе с его председателем Билайбан Сампатсири.

Члены делегации познакомились с историей Таврического дворца, памятника архитектуры XVIII века, а также с выставкой, посвященной 25-летию Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.